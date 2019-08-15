В Перми арестован пенсионер, перерезавший трос промышленным альпинистам

В Перми 70-летний мужчина, подозреваемый в покушении на двойное убийство из хулиганских побуждений, заключен под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ленинский районный суд.

Как ранее писала "РГ", конфликтная ситуация возникла, когда высотники не отреагировали на просьбу пенсионера не мешать ему рядом с его окнами. Тогда он поднялся на крышу и перерезал спасательные канаты, на которых висели молодые люди. Обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении пожилого мужчины возбуждено уголовное дело по ч 2 ст 105 УК РФ (покушение на убийство). Он заключен под стражу до 13 октября.