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15.08.2019 17:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре умер гражданин Узбекистана, пострадавший в массовом отравлении

Текст: Анна Шепелева (Самара)

Один из 69 граждан Узбекистана, отравившихся в Самарской области 17 июля, скончался в больнице. Об этом сообщили в четверг "РГ" в региональном минздраве.

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Больной умер вчера вечером из-за осложнения основного диагноза, уточнили в ведомстве. Сейчас, по данным самарского минздрава, в больницах губернии находятся 55 пострадавших в результате массового отравления. По состоянию пациентов представители ведомства находятся в постоянном контакте с консульством Узбекистана.

Напомним, что граждане Узбекистана попали в больницы еще в июле. По случаю массового отравления СУ СК по региону проводит проверку. По предварительным данным, все пострадавшие приехали в область в 2019 году на сельхозработы. Они проживали в частном доме и готовили себе еду сами.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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