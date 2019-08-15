В Самаре умер гражданин Узбекистана, пострадавший в массовом отравлении

Один из 69 граждан Узбекистана, отравившихся в Самарской области 17 июля, скончался в больнице. Об этом сообщили в четверг "РГ" в региональном минздраве.

Больной умер вчера вечером из-за осложнения основного диагноза, уточнили в ведомстве. Сейчас, по данным самарского минздрава, в больницах губернии находятся 55 пострадавших в результате массового отравления. По состоянию пациентов представители ведомства находятся в постоянном контакте с консульством Узбекистана.

Напомним, что граждане Узбекистана попали в больницы еще в июле. По случаю массового отравления СУ СК по региону проводит проверку. По предварительным данным, все пострадавшие приехали в область в 2019 году на сельхозработы. Они проживали в частном доме и готовили себе еду сами.