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15.08.2019 18:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самарской области осудили членов банды, похищавшей детей

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области суд вынес приговор членам организованной преступной группировки, которые похищали детей, чтобы вымогать за освобождение у их родителей деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

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По версии следствия, с 2015 по 2017 годы один из подсудимых, который в то время отбывал наказание в одной из самарских колоний, создал банду. Прежде всего, он вовлек свою давнюю знакомую, которая ранее была осуждена за мошенничество. Также к похищению детей привлекались пятеро подельников. Для совершения преступлений ОПГ использовала три автомобиля ВАЗ, а также телефоны сотовой связи, оформленные на членов группы и третьих лиц.

Первое покушение на похищение двухлетнего мальчика банда совершила с 15 по 19 января 2018 года в Тольятти. Несколько дней спустя - 24 января преступники похитили четырехлетнего мальчика в городе Кинель. За освобождение сына они вымогали у матери малыша два миллиона рублей. В тот же день полиция задержала киднепперов.

Главарь банды получил 24 года лишения свободы колонии особого режима, его "правая рука" - 13 лет колонии общего режима, остальные - от трех до восьми лет лишения свободы строгого режима. Разные сроки объясняются тем, что мужчин не посвящали во все тонкости преступления, часть информации верхушка банды скрывала даже от своих.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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