В Самарской области осудили членов банды, похищавшей детей

В Самарской области суд вынес приговор членам организованной преступной группировки, которые похищали детей, чтобы вымогать за освобождение у их родителей деньги. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, с 2015 по 2017 годы один из подсудимых, который в то время отбывал наказание в одной из самарских колоний, создал банду. Прежде всего, он вовлек свою давнюю знакомую, которая ранее была осуждена за мошенничество. Также к похищению детей привлекались пятеро подельников. Для совершения преступлений ОПГ использовала три автомобиля ВАЗ, а также телефоны сотовой связи, оформленные на членов группы и третьих лиц.

Первое покушение на похищение двухлетнего мальчика банда совершила с 15 по 19 января 2018 года в Тольятти. Несколько дней спустя - 24 января преступники похитили четырехлетнего мальчика в городе Кинель. За освобождение сына они вымогали у матери малыша два миллиона рублей. В тот же день полиция задержала киднепперов.

Главарь банды получил 24 года лишения свободы колонии особого режима, его "правая рука" - 13 лет колонии общего режима, остальные - от трех до восьми лет лишения свободы строгого режима. Разные сроки объясняются тем, что мужчин не посвящали во все тонкости преступления, часть информации верхушка банды скрывала даже от своих.