В МЧС рассказали, что помогло выжить пропавшему под Омском ребенку

Трехлетнему мальчику, которого около семисот человек искали двое суток в тайге Большереченского района Омской области, помогли выжить высокие ночные температуры. Как передает РИА Новости, такую оценку дали специалисты МЧС.

- Ночные температуры во время поисков достигала плюс 15 градусов. Температура днем поднималась до 23-36 градусов. Дождей не было. Обычно в это время года температуры ниже. Возможно, именно это помогло мальчику продержаться все это время, - отмечают спасатели.

Ранее в ГУ МВД по Омской области подтвердили, что мальчик был найден живым, примерно в километре от того места, где его оставили родители. По версии следствия, они заперли его в машине, а сами ушли собирать лесные ягоды. В региональном СУ СК возбудили уголовное дело после исчезновения малыша.

Как сообщили в областном управлении МЧС, мальчик был найден в высокой траве, его окружала болотистая местность. Специалисты диагностировали у него сильное обезвоживание. В областном минздраве подчеркнули, что ребенок доставлен в местную ЦРБ для полного обследования. При необходимости врачи готовы перевезти его в областной центр. Они оценили состояние его здоровья как удовлетворительное.