В Омской области пропавшего два дня назад ребенка нашли живым

Трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа в лесной зоне Большереченского района Омской области, нашли примерно в километре от того места, где его оставили родители.

Как подтвердили "РГ" в пресс-службе регионального главка полиции, мальчик жив, однако у него признаки серьезного обезвоживания. В ближайшее время он будет доставлен в медучреждение для полного обследования состояния здоровья.

Ребенка два дня искали более шестисот человек: полиция, спасатели, Росгвардия, волонтеры и местные жители. Площадь района поиска составляла около 40 километров.

Обследование лесной и болотистой местности не прекращались даже ночью, была задействована спецтехника, квадроциклы, беспилотники и конные отряды поисковиков.

Тем временем по факту исчезновения ребенка в СУ СК РФ по Омской области было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, родители оставили мальчика одного в салоне машины, а сами ушли в тайгу собирать ягоды. Вернувшись через 15 минут, они поняли, что ребенок исчез, однако около трех часов пытались найти его самостоятельно и лишь вечером обратились в полицию и МЧС.