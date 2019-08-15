В Омске возбудили уголовное дело о гибели трехлетней девочки

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки на территории Кировского административного округа. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

О пропаже трехлетнего ребенка заявили родители: вечером 14 августа девочка находилась с бабушкой в ограде частного дома, но осталась на несколько минут без присмотра и выбралась на улицу через отверстие под воротами. Вскоре тело ребенка было обнаружено сотрудниками МВД в выгребной яме уличного туалета, расположенного в трехстах метрах от ворот, через которые выбрался ребенок.

Как установили следователи, этот путь девочка прошла самостоятельно, это подтверждено документальными свидетельствами. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Возможному виновнику произошедшего может грозить до двух лет лишения свободы.