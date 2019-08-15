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15.08.2019 08:57
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омске возбудили уголовное дело о гибели трехлетней девочки

Текст: Никита Зайков (Омск)

Омские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели девочки на территории Кировского административного округа. Как рассказали в областном Следственном управлении СКР, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

В Красноярском крае ребенок погиб из-за рухнувших на него кирпичей

О пропаже трехлетнего ребенка заявили родители: вечером 14 августа девочка находилась с бабушкой в ограде частного дома, но осталась на несколько минут без присмотра и выбралась на улицу через отверстие под воротами. Вскоре тело ребенка было обнаружено сотрудниками МВД в выгребной яме уличного туалета, расположенного в трехстах метрах от ворот, через которые выбрался ребенок.

Как установили следователи, этот путь девочка прошла самостоятельно, это подтверждено документальными свидетельствами. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Возможному виновнику произошедшего может грозить до двух лет лишения свободы.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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