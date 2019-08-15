Боевиков Басаева будут судить за нападение на Дагестан в 1999 году

Двое жителей Ставропольского края признаны активными участниками вторжения в банде Шамиля Басаева в Дагестан в 1999 году. Дело передано в суд. Боевикам грозит от 12 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Из материалов уголовного дела следует, что в середине июля 1999 года уроженцы Туркменского района Ставрополья добровольно вступили в так называемый "ногайский батальон". А в августе приняли активное участие в вооруженном мятеже и вторжении в Ботлихский район Дагестана.

"В результате массированного прицельного обстрела участников банды, в том числе обвиняемых, убито 33 человека, причинены телесные повреждения 34 гражданам", - сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ходе предварительного расследования признаны потерпевшими 72 человека, проведено свыше 70 судебно-медицинских экспертиз.

Отметим, что в июле четверо жителей Ставропольского края признаны активными участниками нападения на Ботлихский и Цумадинский районы Дагестана. Всего за совершение преступлений осуждены более 80 террористов, участвовавших в нападении республику. Они признаны виновными и получили от 3 до 19 лет лишения свободы. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено в связи с их уничтожением.