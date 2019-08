Зарубежные СМИ сравнили посадку A321 с "чудом на Гудзоне"

"Россия приветствовала чудо" - с таким посылом зарубежные СМИ опубликовали новость об аварийной посадке самолета "Уральских авиалиний" на подмосковном кукурузном поле.

Во время взлета в международном аэропорту Жуковский авиалайнер А321 столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, из-за чего те вышли из строя. На борту находились 233 пассажира. Экипажу удалось благополучно посадить самолет. В результате инцидента травмы получили 55 человек.

Американское издание The New York Times уже сравнило инцидент в Подмосковье с аварийной посадкой на реке Гудзон, когда командир рейса US Airways Чесли Салленбергер был вынужден посадить пассажирский борт на воду после столкновения со стаей гусей. Позднее эта аварийная посадка стала известна как "чудо на Гудзоне".

"Это также был самолет Airbus, который сбил стаю птиц вскоре после взлета, в результате чего он потерял мощность в обоих двигателях", - отмечает издание.

Как сообщает британская газета The Guardian, за схожесть с "чудом на Гудзоне" государственные телеканалы уже успели назвать посадку А321 "чудом над Раменским". Героизм пилотов в своих публикациях также отметили ведущие телеканалы. "Именно благодаря своему профессионализму, самообладанию и слаженным действиям (им) удалось посадить самолет без трагических последствий", - пишет CNN.