Застрявшие по пути из Крыма челябинские дети вернулись домой

История с детьми, спавшими в дороге на полу микроавтобуса, взорвавшая накануне социальные сети, завершилась благополучно.

"Дети вернулись домой из Хвалынска", - сообщила уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Ирина Буторина агентству РИА Новости.

Утром 14 августа за южноуральскими школьниками, которые вынуждены были провести более суток в Саратовской области, пришел комфортабельный автобус. И сегодня все они были доставлены в Челябинск.

Напомним, транспорт, перевозивший туристическую группу, был остановлен сотрудниками ГИБДД из-за нарушения правил перевозки. Дети ехали в небольшом микроавтобусе, вынуждены были ночевать в пути прямо на полу.

Ситуацию будут расследовать правоохранительные органы сразу двух областей: Челябинской и Саратовской. По сигналу родителей дети были сняты с автобуса, а водитель отстранен от поездки. Ребят разместили в санатории "Сосновый бор" под Хвалынском, создали нормальные условия пребывания. Все расходы взяла на себя хвалынская районная администрация.

К решению вопроса подключилась уполномоченная по правам ребенка в Челябинской области, а также власти региона. На оплату комфортабельного проезда до Челябинска потребовались еще 100 тысяч рублей. Как рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт, 50 тысяч оплатил организатор поездки, еще 50 - благотворительный фонд.