Росгвардия отреагировала на угрозы и оскорбления в адрес спецназовцев

Очередная порция угроз адрес омоновцев и их семей, выплеснутая в интернете, не осталась без внимания руководства Росгвардии. Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил:

"Низко и подло со стороны так называемых информационных технологов, которые в течение нескольких последних недель активно засоряют интернет рекламой несанкционированных мероприятий, использовать в своих целях детей и подростков, которые, я уверен, втягиваются в подобные пиар-акции обманным путем.

Это не первый случай, когда провокаторы пользуются самыми грязными технологиями, способами и методами, чтобы повлиять на граждан, в том числе и на сотрудников правоохранительных органов, которые непосредственно обеспечивают правопорядок и безопасность, на их близких и членов семей.

У этих людей, кто стоит за подобными акциями, нет ничего святого. Они призывают приходить на несанкционированное мероприятие и тем самым практически подталкивают добропорядочных граждан к нарушению действующего законодательства. Также под различными никами продолжают рассылать сотрудникам и военнослужащим Росгвардии угрозы и оскорбления, тем самым пытаются оказать давление.

И последний вопиющий случай - когда в интернете раскручивается стихотворение якобы от имени дочери сотрудника ОМОН - еще одно подтверждение этому.

Что касается 16-летней Арины Исхаковой из Башкирии, если действительно такая девушка-подросток существует и авторство принадлежит именно ей, мы официально приглашаем ее посетить отряд ОМОН и лично убедиться, что сотрудники ОМОН - это те люди, которые с честью и достоинством выполняют свой долг, защищают покой граждан и надежно обеспечивают порядок. Порой, ценой своей жизни".