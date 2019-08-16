Орнитологи предложили разработать "паспорта аэропортов" после ЧП с A321

Инцидент с самолетом, который из-за попадания в двигатель птиц пришлось сажать на кукурузное поле в Подмосковье, заставил специалистов задуматься о дополнительных мерах предотвращения подобных ситуаций. Одних только систем отпугивания недостаточно, полагают они. Каждому аэропорту нужно собственное решение, учитывающее особенности воздушной гавани.

Уменьшить риск столкновения авиалайнеров со стаями птиц возле аэропортов можно, разработав индивидуальные программы обеспечения орнитологической безопасности, полагает руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов.

В интервью "Известиям" он рассказал, что при создании "паспорта" воздушной гавани в него должны заноситься такие данные, как наличие неподалеку от аэропорта свалок, крупных и мелких рек, качественный и количественный состав птиц. Эта информация позволит делать вывод, требуются ли аэропорту дополнительные решения для отпугивания птиц помимо аккустических систем и какие конкретно.