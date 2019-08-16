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16.08.2019 13:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Эксперт: В год происходит более 5 тысяч столкновений самолетов с птицами

Текст: Екатерина Ясакова
После жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле многие обеспокоились проблемой столкновения птиц с самолетом. Именно это стало причиной экстренной ситуации. О том, насколько остро стоит вопрос защиты от птиц в районе аэропортов, "РГ" поговорила Евгением Тишковцом, главным специалистом Центра погоды ФОБОС. В военной истребительной авиации, будучи офицером-капитаном, он занимался вопросами орнитологического обеспечения боевых полетов.

Почему птицы могут появиться в районе аэропорта?
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Евгений Тишковец: Во-первых, там могут проходить пути миграций птиц.

Сезонные миграции связаны с появлением молодого поколения, которое не отличаются богатым жизненным опытом. Старые особи ведут себя более осмотрительно в районе летных полей, нежели недавно появившиеся на свет.

Например, в районе аэропорта Домодедово расположена трасса сезонных (осенних и весенних) перелетов птиц. И именно поэтому в районе этого аэропорта зафиксированы столкновения с птицами на достаточно большой высоте (до 2,5 километров) и даже ночью.

Они ведь могут не только пролететь мимо, но и остаться там, верно? Почему?

Евгений Тишковец: Птицы, к сожалению, часто квартируют именно возле летных полей. Аэродромное поле всегда имеет хороший травяной покров - источник еды для птиц (семена и насекомые). Летом над нагретым бетонным покрытием ВПП пернатые ловят летающих насекомых.

Появлению птиц вблизи аэропортов способствует и сам человек. Летные поля нередко соседствуют со стихийными свалками мусора (аэропорт Шереметьево - тому пример). На таких свалках часто кормятся птицы, причем достаточно крупные, например вороны, голуби и чайки. А за ними подтягиваются хищные. И все эти перелеты "поближе к еде" осуществляются через летное поле.

Если говорить именно о чайках, от которых пострадал самолет, их количество увеличилось в регионе?

Евгений Тишковец: Количество гнездящихся озерных чаек в Московской области с 80-х годов прошлого века наоборот уменьшилось в три раза. В регионе гнездится около нескольких десятков тысяч пар озерных чаек и чуть меньше сизых. Правила эксплуатации аэропортов предполагают, что сооружения должны быть расположены вдали от свалок, трава на территории должна быть подстрижена, чтобы не водились мелкие грызуны и не провоцировали появление птиц. Сейчас время послегнездовых кочевок.

Фото: Алексей Штокал/ТАСС
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Скорее всего, инцидент с самолетом "Уральских авиалиний" спровоцировали именно сизые чайки, более крупные птицы. Сизые чайки начинают откочевки к югу, и вполне возможно, что это залетевшие к нам на пути миграции северные птицы. Они сейчас собираются в стаи и могут в таких местах отдыхать. Взлетная полоса - это ровное и отрытое пространство, где они могут сесть. Птицы слышат самолет, начинают взлетать, но скорость у самолета велика, они не успевают взлететь и улететь в сторону.

Что происходит с самолетом при столкновении с птицами?

Евгений Тишковец: Небольшое и мягкое существо превращается в самый настоящий снаряд разрушительной силы. Удар птицы весом 1,5-2 килограмма о самолет, летящий со скоростью около 700 км/ч, сравнивают с выстрелом пушки калибром порядка 50 миллиметров.

В боулинге страйк - это лучший удар. В авиационном жаргоне страйк происходит, когда птица внезапно пересекает траекторию самолета.

Расчеты таковы: если самолет на скорости 320 км/ч столкнется с чайкой, то сила удара составит около 3 200 килограмм на квадратный сантиметр. А если та же птица и самолет столкнулись на 2 километра выше на скорости 690 км/ч - удар будет в 3 раза мощнее, чем выстрел 30 миллиметрового снаряда.

Попадание птицы в двигатель может повлечь деформацию лопаток на различных ступенях компрессора, из-за чего возможно их разрушение, и двигатель в результате выйдет из строя, а может даже и загореться. Как правило, в двигатель попадает одна, максимум две птицы, и лишь в 5 процентах аварий происходит повреждение самолетов. Но даже если один двигатель выйдет из строя, ничего критичного не произойдет: самолет продолжит полет. Но есть и печальные примеры.

Фото: РИА Новости
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Какая высота наиболее опасна для такой "нежданной" встречи?

Евгений Тишковец: Около 70 процентов всех столкновений происходит на малой высоте (до 300 метров) во время снижения и посадки и взлета и набора высоты. 20 процентов столкновений случается на высоте от 300 до 1500 метров (на этом уровне летают преимущественно хищные птицы) и только 5 процентов - выше 1500 метров. Чем больше высота и скорость самолета, тем ощутимее удар.

В целом, высоты магистральных перелетов самолетов гражданской авиации для птиц недоступны. Но в истории авиации зафиксированы случаи столкновения с птицами на высотах 6-9 тысяч метров.

Проблема столкновения птиц с самолетами актуальна для всего мира?

Евгений Тишковец: Международная организация гражданской авиации ежегодно регистрирует порядка 5400 столкновений воздушных судов с птицами. За последние 25 лет из-за столкновений самолетов с птицами во всем мире было повреждено более 160 самолетов и погибло более 200 человек. В 2016 году было зарегистрировано 1835 подтвержденных попаданий птиц в одной только Великобритании.

В кабину самолета птицы врезаются в 12 процентах случаев, а в 45 процентах - попадают именно в двигатель, как в случае с лайнером "Уральских авиалиний". Последнее несет наибольшую опасность. Самая крупная авиакатастрофа, вызванная столкновением с птицами, произошла в 1960 году в Бостоне. Самолет L-188 вылетел в Филадельфию, но менее чем через полминуты с момента взлета рухнул в Бостонскую бухту. Погибли 62 человека. Причиной ЧП стало столкновение со стаей скворцов - на взлетной полосе нашли 75 трупов птиц. Установлено, что пернатые попали внутрь трех из четырех двигателей, произошло резкое снижение тяги и самолет упал.

Фото: EPA
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При попадании птицы двигатель всегда выходит из строя?

Евгений Тишковец: Двигатели должны выдерживать столкновение с птицей весом более 3,5 килограмм без опасного и быстрого выброса острых осколков из двигателей. Фактически большинство двигателей могут проглотить птицу и лишь немного повредить лопасти. Двойное попадание птицы в двигатель чрезвычайно маловероятно, но если один двигатель выйдет из строя по причине птичьего попадания, это будет не критично. Все самолеты справляются с выходом одного двигателя из строя.

Однако не только двигатели подвергаются риску при попадании птиц. Окна в кабине пилотов тоже могут разбиться. Пилотов обучают включать нагрев стекла, чтобы лед не намерзал на высоте, перед взлетом; так стекла становятся мягче и более устойчивыми к ударам.

Какие меры надо предпринимать, чтобы предотвратить попадание птиц в самолет?

Евгений Тишковец: Используются записи звуков хищных птиц, патроны, производящие громкий шум и вспышки света, механические соколы, обученные соколы и беспилотники. Довольно часто возникает предположение, что двигатели должны быть защищены решеткой, но это не так просто сделать. Проблема в том, что для того, чтобы эффективно заблокировать птицу на скорости 800 километров в час, сетка должна быть весьма прочной и толстой, но это помешает току воздуха в двигатель. Двигатели эффективны, потому что тщательно спроектированы, чтобы задействовать разреженный воздух на высоте, поэтому минусы защитной решетки перевешивают плюсы.

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