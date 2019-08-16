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16.08.2019 09:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайфун "Кроса" затопил дороги и прервал сообщение с селами

Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)

Пришедший в Приморье тайфун "Кроса" прервал транспортное сообщение с семью селами, еще к ряду населенных пунктов проезд затруднен, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Как уточнил врио вице-губернатора Приморского края Олег Мельников, вода отрезала села Измайлиха, Новокрещенка, Саровка, Покровка, Метеоритное, Лимонники в Красноармейском районе, а также село Яконовка в Уссурийском городском округе.

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска
Одну из улиц Хабаровска перекрыли из-за подтопления

"Еще к ряду населенных пунктов на дорогах есть переливы, но там имеются альтернативные проезды", - сообщил врио вице-губернатора.

Подтоплено 20 домов и 301 придомовая территория в Пожарском, Красноармейском районах, Дальнереченском и Лесозаводском городских округах. Электричество есть везде, мелкие аварии устраняют оперативно.

Людям, попавшим в зону бедствия, помогают десятки спасателей МЧС. Последствия стихии устраняют с помощью 60 с лишним единиц различной техники - бульдозеры, экскаваторы, гредейры, самосвалы, высокопроходимые машины.

В четверг и в ночь на пятницу на западе и юго-западе края прошли сильные дожди, близкие к категории опасного метеорологического явления: менее чем за 12 часов выпало 30-47 миллиметров осадков. Сильнее всего досталось Хасанскому району - за несколько часов там выпало 125 миллиметров осадков или 70 процентов месячной нормы. В пятницу тайфун продолжил определять погоду в крае. На территории Приморья идут сильные и очень сильные дожди, которые, по прогнозам синоптиков, продолжатся и ночью. Самые интенсивные осадки ожидаются в Уссурийске, Черниговском, Октябрьском, Хорольском районах, а также местами на восточном побережье.

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