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16.08.2019 14:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Волонтер рассказала, как нашла трехлетнего малыша в омском лесу

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Волонтеры поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" рассказали о спасении трехлетнего малыша.
Татьяна Филиппова. Фото: Сергей Мельников Татьяна Филиппова. Фото: Сергей Мельников
Татьяна Филиппова. Фото: Сергей Мельников

Когда его нашли посреди болота, он был в одних носочках. Находился в 790 метрах от места, откуда ушел. Ребенок был сильно напуган, и первое, что он сказал: "Я хочу пить".

Нашла мальчика старшая группы отряда Татьяна Филиппова. Именно женщинам было поручено звать его в лесной чаще. Мужчинам, чтобы не напугать малыша, следовало молчать.

Фото: sochisirius.ru
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- Сначала я звала его по имени. И мы услышали какой-то писк. Сразу остановились, договорились о плане действий и пошли к предполагаемому месту звука с двух сторон, - рассказала журналистам Татьяна Филиппова. - А потом, когда я крикнула "Сыночек!", ребенок вдруг громко отозвался "Мама!". А потом опять. Я пошла на этот звук и вскоре его увидела. Мальчик стоял по колено в воде. Весь мокрый, напуганный. Но самое главное, живой и невредимый!

Татьяна - медик по специальности и мать троих детей - сразу взяла малыша на руки, внимательно осмотрела. Подоспевшие спасатели помогли ребенка переодеть в сухое. Завернули в одеяло. Стали согревать. Спустя время мальчик попросил пить.

То, что малыш сумел выдержать в болотах в условиях дождя, ветра, ночного холода два дня, да еще и бродя по воде, это почти чудо. В таких условиях девять из десяти заблудившихся не выживают. При этом спасатели обнаружили в большереченском лесу следы диких зверей, в том числе кабанов и медведя.

Напомним, мальчик пропал днем 13 августа, а нашли его вчера в полдень. Родители оставили ребенка в машине, пошли собирать ягоды, а вернувшись, обнаружили, что он пропал. И только после трех часов самостоятельного поиска забили тревогу.

Колю искали более семисот полицейских, волонтеров, вертолет Росгвардии, два частных самолета. Прибыли спасатели из Москвы, Питера, Новосибирска, Екатеринбурга. К розыску подключились местные жители, водители внедорожников, квадроциклов, конные отряды. Люди приносили навигаторы, бензин, продукты. Местные власти организовали горячее питание, причем, для всех участников поиска. Из столицы прислали беспилотник и картограф.

Поиски не прекращались и ночью. И увенчались успехом. Как сообщили "РГ" в Большереченской районной больнице, мальчик пережил стресс, но находится в удовлетворительном состоянии. И его уже перевели из реанимации в детское отделение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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