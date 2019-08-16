В Черноморском районе Крыма за неделю погиб второй дайвер

В Черноморском районе Крыма за прошедшую неделю зафиксировано уже второе происшествие с дайвером, завершившееся смертельным исходом. На этот раз 62-летний любитель подводного плавания погиб у мыса Тарханкут.

Как сообщила пресс-служба МЧС РК, трагедия случилась у причала "Одесский стан": дайверы извлекли из воды мужчину в акваланге. На место ЧП прибыли спасатели Государственной инспекции маломерных судов, врачи скорой помощи и полицейские. Медики констатировали смерть до прибытия.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, причины произошедшего уточняются. Следователи начали оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, неделю назад дайвер погиб в селе Межводное Черноморского района во время погружения у скалистого берега.

По данным ГИМС, с начала года в республике произошло 45 происшествий на воде (год назад за это же время - 41), погибли 32 человека (за аналогичный период 2018-го - 38). Все больше туристов, приезжающих на отдых в Крым, увлекаются активными развлечениями на воде. Часть из них записываются на краткосрочные курсы дайвинга под руководством инструкторов, другие же производят погружения самостоятельно, зачастую забывая об элементарных нормах безопасности.