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16.08.2019 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Черноморском районе Крыма за неделю погиб второй дайвер

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Черноморском районе Крыма за прошедшую неделю зафиксировано уже второе происшествие с дайвером, завершившееся смертельным исходом. На этот раз 62-летний любитель подводного плавания погиб у мыса Тарханкут.

Как сообщила пресс-служба МЧС РК, трагедия случилась у причала "Одесский стан": дайверы извлекли из воды мужчину в акваланге. На место ЧП прибыли спасатели Государственной инспекции маломерных судов, врачи скорой помощи и полицейские. Медики констатировали смерть до прибытия.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
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По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, причины произошедшего уточняются. Следователи начали оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, неделю назад дайвер погиб в селе Межводное Черноморского района во время погружения у скалистого берега.

По данным ГИМС, с начала года в республике произошло 45 происшествий на воде (год назад за это же время - 41), погибли 32 человека (за аналогичный период 2018-го - 38). Все больше туристов, приезжающих на отдых в Крым, увлекаются активными развлечениями на воде. Часть из них записываются на краткосрочные курсы дайвинга под руководством инструкторов, другие же производят погружения самостоятельно, зачастую забывая об элементарных нормах безопасности.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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