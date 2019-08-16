В Сочи подготовились к эвакуации жителей в случае удара стихии

В Сочи в выходные ожидают резкое ухудшение погоды. Возможны сильные ливни, грозы, кроме того, прогнозируются смерчи в море и резкий подъем воды в реках.

В связи с этим в мэр курорта Анатолий Пахомов потребовал свернуть палаточные лагеря вблизи рек. Кроме того в городе готовы в случае необходимости провести эвакуацию жителей, для этого подготовлены нужные силы и средства. Предполагается, что основной удар придется на Лазаревский район.

- Требования ко всем главам - и районов, и сельских округов - довести предупреждение до населения. Через квартальных, путем звонков. Пусть эту ночь не поспят, будут бдительными, - заявил Пахомов.

Также он обратился к федеральным дорожным службам с просьбой наладить ночное дежурство на трассах. Следить за ситуацией будут экипажи ДПС.

Жителям же рекомендовали принять меры предосторожности, в частности, не ставить машины под деревьями и легкими конструкциями. Сочинцам посоветовали не ходить в это время в горы и на море. В случае ЧП нужно звонить с мобильных по номеру 112.