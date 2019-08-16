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16.08.2019 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уралец попытался провезти в Китай 9 килограммов омолаживающего крема

Текст: Мария Гафурова

Некий знакомый попросил пассажира рейса Екатеринбург-Пекин передать в Китай девять килограммов омолаживающих кремов. Однако сделать это помешали екатеринбургские таможенники - мужчину задержали в "зеленом коридоре" с незадекларированным грузом.

Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, инспекторы нашли в чемодане пассажира 210 коробочек с кремами, в состав которых входила гиалоурановая кислота - вещество, способствующее увлажнению и омоложению кожи. Мужчина попытался пронести "эликсир молодости" через "зеленый коридор", где и был остановлен. По его словам, о содержании своего багажа он не знал. Посылку его попросил передать знакомый.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления.
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Общий вес чудодейственных средств составил чуть больше девяти килограмм. Такие товарные партии необходимо декларировать в "красном коридоре" - однако пассажир заявил, что не знал об этом.

Таможенники вошли в положение мужчины, спешившего на рейс, а потому протокол по статье 16.2 Кодекса об административных правонарушениях составили быстро. Косметику изъяли и передали на склад временного хранения. Дальнейшую их судьбу и размер штрафа определит суд.

Кстати, не так давно студент из Турции попробовал переправить на родину целый чемодан с женским кружевным бельем. По словам юноши, это был подарок его "маме, сестре и девушке". Однако количество бюстгальтеров и размерный ряд от 0 до 6 оказались убедительнее оправданий студента.

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