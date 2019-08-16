"Уральские авиалинии" отменили два рейса из-за нехватки самолетов

Рейсы из Новосибирска в Москву и обратно, запланированные на сегодняшнее утро были отменены.

В Толмачево самолет из Домодедово должен был прибыть в 6:50 часов местного времени и улететь обратно в 8:00. Однако оба рейса были отменены, о чем сообщается в онлайн-табло аэропорта.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя авиакомпании, отмена произошла из-за нехватки бортов после вчерашнего инцидента с аварийной посадкой. Пассажиров отправляют в конечные точки рейсами "ИрАэро". Остальные рейсы отправляются согласно расписанию.

Напомним, 15 августа пассажирский лайнер А321, выполнявший рейс Москва-Симферополь, на взлете столкнулся со стаей птиц, из-за чего начались неполадки с двигателями. После того, как произошел отказ второго двигателя, командир экипажа Дамир Юсупов принял решение о посадке лайнера на кукурузное поле недалеко от аэропорта. В результате инцидента пострадало 76 человек, никто не погиб. Самолет не подлежит восстановлению. Треть пассажиров уже благополучно добралась до Симферополя.