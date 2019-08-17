Полиция Украины рассматривает три версии пожара в гостинице Одессы, включая убийство

В Национальной полиции Украины рассматривают три версии трагедии, которая произошла ночью в одесской гостинице "Токио стар". По словам начальника управления Нацполиции в Одесской области Олега Беха, которого цитирует агентство "Интерфакс-Украина", первая версия - это возможный факт убийства, после чего произошел поджог с целью сокрытия преступления. Вторая версия - нарушение правил пожарной безопасности. Наконец, третья версия - неосторожное использование воспламеняющих веществ постояльцами отеля. Министерством внутренних дел Украины начато уголовное производство по части 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в ночь с пятницы на субботу, 17 августа, в популярном у туристов одесском отеле "Токио Стар", который расположен в центре города недалеко от легендарного рынка "Привоз", произошел пожар. Погибли восемь человек, еще 10 пострадали. Четверо из них находятся в критическом состоянии. Все погибшие являются туристами, приехавшими позагорать у Черного моря и насладиться достопримечательностями города-героя. Их личности и национальности уточняются.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook, комментируя пожар в одесской гостинице, заявил, что он случился не из-за войны и обстрелов, а "из-за преступной халатности и игнорирования элементарных норм противопожарной безопасности", а также "пренебрежительного отношения к человеческой жизни". "Этому будет положен конец", - написал украинский президент, пообещав, что за пожар "ответит Вадим Черный, владелец так называемой гостиницы".

О биографии Черного сообщило издание Страна.ua. Он был депутатом одесского горсовета в 1990-х годах, а затем четыре года возглавлял мэрию города Арциз, разогнав практически всех ее сотрудников и оставив в аппарате четыре человека. Позже он основал партию "Союз анархистов Украины" и написал книгу "Иисус, забывший Христа", в которой излагает теорию о том, что тексты Евангелия были сфальцифицированы. В настоящее время Черный, которому принадлежат гостиница "Зирка", здание неработающего ресторана и паркинг, является внештатным советником мэра города Труханова по вопросам борьбы с коррупцией.

Зеленский взял расследование трагедии по личный контроль и дал понять, что проследит за тем, чтобы наказание отвечало нормам закона и "требованиям справедливости".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение руководителям областей отдать указание противопожарным службам проверить все места отдыха - санатории, гостиницы, мотели, кемпинги в стране на предмет соответствия нормам безопасности.

По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщение о пожаре поступило в половину второго ночи. Возгорание произошло на втором этаже. При этом огонь стремительно охватил площадь в тысячу квадратных метров, и спящие люди оказались в огненной ловушке.

Большего количества жертв удалось избежать из-за того, что ближайшая пожарная часть находится в 300 метрах от гостиницы и спасатели быстро прибыли на помощь. Тем не менее пожар удалось потушить только спустя три часа после возгорания. В ликвидации пожара были задействованы 65 спасателей и 13 единиц техники. Эвакуированных постояльцев сгоревшего отеля разместили в автобусах.

Портал Оdessa.online со ссылкой на постояльцев отеля сообщил, что пожар начался в прачечной гостиницы. Очевидцы говорят о стремительном распространении огня и об "адском" мощном пламени, в одночасье охватившем всю гостиницу.

"Токио стар" была построена на месте бывшего трамвайного депо. Такую информацию обнародовал в субботу директор департамента Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ДСНС) Владимир Демчук. В некоторых из 270 номеров двухэтажной гостиницы даже не было окон. В июле этого года представители ведомства планировали проверку отеля, однако их не допустили в гостиницу новые собственники отеля.