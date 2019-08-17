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В Москве спилили "дерево верности" из сериала "Бригада"

Новости
    17.08.2019, 22:07
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Знаменитый ясень на смотровой площадке Воробьевых гор в Москве, "снявшийся" в сериале "Бригада", пришлось спилить.

Как передает KR.RU, легендарное дерево, под которым криминальные персонажи Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова и Павла Майкова дали клятву верности и вечной дружбы (одна из важнейших сцен саги), состарился и иссох.

Премьера пятнадцатисерийной "Бригады" состоялась в сентябре 2002-го.

В центре сюжета - история четырех друзей, которые "с первого класса вместе" и объединились в преступную группировку с лидером "Сашей Белым" (Безруков). Образ которого, по слухам, был "снят" с заправилы Ореховской ОПГ Сильвестра.

Ранее мы писали, что знаменитый дуб из драмы "Побег из Шоушенка", погибший в результате урагана, распили на сувенирные таблички для создателей ленты.

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