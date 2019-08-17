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17.08.2019 20:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Перми попали в реанимацию

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

Трое пассажиров из автобуса, врезавшегося в бетонную стену в Перми, находятся в реанимации.

Фото: Карина Бурьян /ТАСС
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми возросло до 32

Пострадавшие госпитализированы в Пермскую краевую клиническую детскую больницу, Городскую клиническую больницу №4, Пермскую краевую клиническую больницу, Городскую больницу №6, Больницу им. Гринберга. Им оказывается также экстренная психологическая помощь.

На момент столкновения с бетонным ограждением административного здания в автобусе находилось около 50 человек. Все 32 человека, пострадавших в ДТП, получают необходимую медицинскую помощь. Среди пострадавших - 10 детей, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По информации СК РФ, на месте происшествия проводится доследственная проверка: выяснение причин инцидента, изучение технической карты автобуса, уголовно-правовая оценка действий и перевозчика и водителя. Последний получил множественные травмы и также находится в медучреждении.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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