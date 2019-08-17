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17.08.2019 15:34
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Малком и Дриусси не помогут "Зениту" из-за травм

Текст: Максим Домчев

Нападающие "Зенита" Малком и Себастьян Дриусси не сыграют с "Ахматом" из-за травм.

Повреждения, которые получили бразилец Малком и аргентинец Дриусси в матче против "Динамо", не позволят игрокам помочь своей команде в матче шестого тура РПЛ против "Ахмата", который состоится сегодня в 19:00.

Фото: Михаил Синицын.
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Малком получил повреждение в тот момент, когда Артур Юсупов нарушил на нем правила, за что получил вторую желтую карточку в матче и был удален с поля. Дриусси же был заменен по ходу матча.

По сообщению пресс-службы "Зенита", срок восстановления игроков займет три-четыре недели.

Малком провел в составе питерцев два матча. На счету Дриусси пять игр. Ни один из игроков не отметился забитыми мячами.

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