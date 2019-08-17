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17.08.2019 23:15
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Зенит" и "Ахмат" остались недовольны судейством Матюнина

Текст: Максим Домчев
Представители "Зенита" и "Ахмата" выразили свое возмущение работой бригады арбитров во главе с Алексеем Матюниным после завершившегося вничью матча.
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Артем Дзюба и вовсе признал Матюнина "лучшим игроком матча".

"Судьям прибавлять надо, как мне кажется, если честно. Это трактует так, здесь желтая, а здесь не желтая. Чистая красная, а у судьи какие-то сомнения. Я считаю, что такое судейство - это позор! Позор. Когда игроки валяются по 15 минут, когда вратарь выбивает мяч по 20 минут. Арбитр даже желтую карточку ему не показал. Матюнин - лучший игрок матча, а сейчас Егорова послушаем", - сказал Дзюба после матча журналистам.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Недовольство выразили и оба тренера Сергей Семак и Рашид Рахимов.

"Судейство мне абсолютно не понравилось. Болельщики после игры выразили мнение о работе судей. Судейство будут разбирать, а мы должны думать о своей игре. Гол Ригони был чистым - офсайда там не было. В моменте с голом Азмуна нужно было дать доиграть", - сказал главный тренер "Зенита".

Рахимов уверен, что удаления Уциева не было, но судья не смог разобраться в динамике.

"Потом мы посмотрели видео и увидели, что удаления не было. Арбитру было тяжело принимать такое решение. Думаю, это не красная, а желтая карточка", - сказал Рахимов.

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