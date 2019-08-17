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17.08.2019 10:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В крымской крепости за сутки уничтожили 1700 осколочных бомб

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым

Крымские спасатели во время специальной операции уничтожили более 1700 2,5-килограммовых осколочных авиабомб времен Великой Отечественной Войны. Они были обнаружены во время обследования Крепости Керчь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Все найденные боеприпасы были извлечены из земли и переданы сотрудникам Специального морского отряда крымского главка МЧС, которые на спецтехнике вывезли бомбы на полигон и с соблюдением всех мер безопасности уничтожили их.

Фото: Пресс-служба МРО "Военно-техническое общество"
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- Миссия наших специалистов-пиротехников - сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей, - сказал начальник Главного управления МЧС России по РК Александр Еремеев. - Ведь сегодня сохранившиеся архитектурные объекты в крепости представляют историко-культурную ценность. Однако из-за ожесточенных боев во время войн на ее территории до сих пор можно встретить "отголоски войны", сохранившие свою боевую способность.

Работы для разминирования территории Крепости Керчь на мысе Ак-Бурун в районе Керченского пролива будут продолжаться до конца августа. Уже обследованы 35 гектаров, на которых обнаружено более 5000 взрывоопасных предметов времен ВОВ.

Справка "РГ"

Обезвреживанием взрывоопасных предметов в Крепости Центр спасательных операций особого риска "Лидер" начал в 2015 году, и с тех пор здесь обследовано более 150 гектаров крепости и уничтожено несколько десятков тысяч бомб и снарядов.

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