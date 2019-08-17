В крымской крепости за сутки уничтожили 1700 осколочных бомб

Крымские спасатели во время специальной операции уничтожили более 1700 2,5-килограммовых осколочных авиабомб времен Великой Отечественной Войны. Они были обнаружены во время обследования Крепости Керчь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Все найденные боеприпасы были извлечены из земли и переданы сотрудникам Специального морского отряда крымского главка МЧС, которые на спецтехнике вывезли бомбы на полигон и с соблюдением всех мер безопасности уничтожили их.

- Миссия наших специалистов-пиротехников - сделать памятник фортификационного строительства безопасным для посещения туристов и местных жителей, - сказал начальник Главного управления МЧС России по РК Александр Еремеев. - Ведь сегодня сохранившиеся архитектурные объекты в крепости представляют историко-культурную ценность. Однако из-за ожесточенных боев во время войн на ее территории до сих пор можно встретить "отголоски войны", сохранившие свою боевую способность.

Работы для разминирования территории Крепости Керчь на мысе Ак-Бурун в районе Керченского пролива будут продолжаться до конца августа. Уже обследованы 35 гектаров, на которых обнаружено более 5000 взрывоопасных предметов времен ВОВ.

Справка "РГ"

Обезвреживанием взрывоопасных предметов в Крепости Центр спасательных операций особого риска "Лидер" начал в 2015 году, и с тех пор здесь обследовано более 150 гектаров крепости и уничтожено несколько десятков тысяч бомб и снарядов.