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17.08.2019 15:00
Рубрика: Спорт
Проект: РГ-Медиа

"Екатеринбург Арена" стоя приветствовала открывшего матч командира А321

Текст: Юлия Резникова (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева

Матч шестого тура Российской премьер-лиги между "Уралом" и "Крыльями советов" начался с символического удара по мячу пилота "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова, который экстренно посадил самолет с 226 пассажирами на поле возле аэропорта "Жуковский".

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Командир экипажа Дамир Юсупов: Решение о посадке принял мгновенно

Встреча проходит в Екатеринбурге на заполненном стадионе "Екатеринбург Арена". Собравшиеся болельщики стоя приветствовали аплодисментами весь героический экипаж: командира воздушного судна Дамира Юсупова, второго пилота Георгия Мурзина и бортпроводников Дмитрия Ивлицкого, Алию Слякаеву, Дмитрия Гончаренко, Надежду Вершинину и Яну Ягодину.

После общей фотографии с командами каждому члену экипажа под дружное скандирование "Молодцы!" вручили подарки - бессрочные абонементы на все домашние игры екатеринбургской команды.

Самарский клуб опубликовал на своей странице в Twitter: "Футбольный клуб "Крылья Советов" присоединяется к чествованию героического экипажа "Уральских авиалиний", который спас жизни пассажиров. Вся команда преклоняется перед мужеством экипажа и желает этим людям безопасных полетов и долгих лет жизни!"

Напомним, экипаж самолета Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполнял рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. При взлете лайнер столкнулся со стаей чаек и сел на кукурузное поле в километре от ВПП.

Президент присвоил командиру экипажа и второму пилоту звание Героев России.

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