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16.08.2019 18:26
Рубрика: Происшествия

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321

Текст: Максим Домчев
Все матчи шестого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ), в том числе московское дерби "Спартак" - ЦСКА, начнутся с аплодисментов в честь экипажа пассажирского самолета, совершившего аварийную посадку в Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Восемь игр пройдут в период с 16 по 19 августа. Центральный матч тура, в котором "Спартак" на своем стадионе в Тушино примет ЦСКА, состоится в понедельник.

"Российская премьер-лига и клубы восхищаются мужеством и профессионализмом экипажа. Благодаря их действиям 226 пассажиров остались живы", - говорится в сообщении.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Командир экипажа Дамир Юсупов: Решение о посадке принял мгновенно

Борт "Уральских авиалиний" A321, следовавший в Симферополь, утром 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузное поле без выпущенных шасси сразу после взлета из аэропорта Жуковский. По предварительным данным, в двигатели самолета попала стая птиц, после чего он начал терять высоту. В результате инцидента никто не погиб и не получил серьезных травм. В пятницу глава государства Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России, остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.

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