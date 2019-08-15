ФК "Урал" подарил бессрочные абонементы экипажу аварийно севшего A321

"Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи "Урала". Волнения и драйва вам только на стадионе!" - говорится в официальном микроблоге "Урала" в Twitter.

Рано утром в четверг пассажирский самолет A321, следовавший в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области с убранными шасси спустя минуту после взлета аэропорта Жуковский. По предварительным данным, самолет столкнулся с чайками, что привело к перебоям в работе двигателей. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По информации Минздрава, повреждения получили 23 человека.

"Урал" выступает в элитном дивизионе чемпионата России по футболу - Российской премьер-лиге. После пяти стартовых туров нового сезона команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Урал" принимает своих соперников на "Екатеринбург Арене", на которой ранее проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.