Экипаж аварийно севшего A321 будут чествовать на матче ФК "Урал"

Новости

Стриптизера обокрали во время кастинга в Москве 15:43
У Infiniti появится новый кроссовер в стиле Renault Arkana 15:38
СК завел дело после гибели двух жителей Ульяновска, отравившихся маслом 15:35
Видео: в Калуге перекрыли движение из-за лезгинки с автоматом 15:28
В Google проигнорировали третье требование Роскомнадзора 15:25
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских "Крестах" 15:25
Вышел трейлер третьего сезона "Мистера Мерседеса" по Стивену Кингу 15:20
Немецкий детектив вновь обратился к Нидерландам с доказательствами по МН17 15:20
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна 15:18
Жительница Нового Уренгоя нашла за домом "слезы дьявола" 15:17
В Павловском музее представили уникальные предметы быта царской семьи 15:17
МВД: кто, когда и как может получить автомобильные номера нового образца 15:14
Сплюшку, ежа и выпь исключили из свердловской Красной книги 15:13
СК оценит работу орнитологической службы у аэропорта Жуковский 15:10
Жена госпитализированного Валентина Гафта рассказала о его состоянии 15:05
Россия представит на салоне МАКС-2019 экспортную версию Су-57Э 14:58
Прокуратура обвинила Атамбаева в присвоении земельного участка 14:57
В МЧС объяснили видео с вертолетом, "тушившим воду" в Сибири 14:51
Звезда "Славянского базара" готовится к участию в детском "Евровидении-2019" 14:50
Свалки около аэропорта Жуковский проверят после жесткой посадки A321 14:41
Голландская принцесса Кристина скончалась на 72-м году жизни 14:34
В Якутии из-за пожара в шахте эвакуировали 60 горняков 14:25
В Utair подтвердили столкновение птицы с летевшим в Уфу самолетом 14:18
"Уральские авиалинии": Мы обучаем пилотов ручному управлению самолетом 14:14
Старорусская библиотека получит книгу о Вильгельме Гартевельде 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Как будут регистрировать жилье по новым законам
Как будут регистрировать жилье по новым законам
16.08.2019 14:45
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Экипаж аварийно севшего A321 будут чествовать на матче ФК "Урал"

Текст: Максим Домчев
Членов экипажа пассажирского самолета A321, совершившего аварийную посадку в Московской области, будут чествовать на матче шестого тура чемпионата России по футболу между екатеринбургским "Уралом" и самарскими "Крыльями Советов".

Борт "Уральских авиалиний" A321, следовавший в Симферополь, утром 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Московской области без выпущенных шасси сразу после взлета из аэропорта Жуковский. По предварительным данным, в двигатели самолета попала стая птиц, после чего он начал терять высоту. В результате инцидента никто не погиб и не получил серьезных травм. Действия пилотов признали профессиональными, они будут представлены к правительственным наградам.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Командир экипажа Дамир Юсупов: Решение о посадке принял мгновенно

"Экипаж U6-178 будет завтра в качестве почетных гостей на матче "Урал" - "Крылья Советов". Перед началом встречи в 16:00 (14:00 мск) проведем церемонию чествования", - говорится в официальном микроблоге "Урала" в Twitter.

Встреча "Урала" и "Крыльев Советов" 17 августа пройдет на "Екатеринбург Арене" в одноименном городе.

Ранее "Урал" подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи команды.

Спорт Футбол Вокруг футбола Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Спортивные организации Футбольные клубы "Урал" Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Аварийная посадка Airbus в Жуковском
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Минпромторг разработал новые СанПиНы для кафе, ресторанов и торговли
Второй пилот А321 госпитализирован после аварийной посадки в поле
МВД: кто, когда и как может получить автомобильные номера нового образца
Россияне смогут расплачиваться в магазинах при помощи биометрии
В Крыму оценили стратегию Зеленского по "возвращению" полуострова