Экипаж аварийно севшего A321 будут чествовать на матче ФК "Урал"

Борт "Уральских авиалиний" A321, следовавший в Симферополь, утром 15 августа совершил экстренную посадку на кукурузное поле в Московской области без выпущенных шасси сразу после взлета из аэропорта Жуковский. По предварительным данным, в двигатели самолета попала стая птиц, после чего он начал терять высоту. В результате инцидента никто не погиб и не получил серьезных травм. Действия пилотов признали профессиональными, они будут представлены к правительственным наградам.

"Экипаж U6-178 будет завтра в качестве почетных гостей на матче "Урал" - "Крылья Советов". Перед началом встречи в 16:00 (14:00 мск) проведем церемонию чествования", - говорится в официальном микроблоге "Урала" в Twitter.

Встреча "Урала" и "Крыльев Советов" 17 августа пройдет на "Екатеринбург Арене" в одноименном городе.

Ранее "Урал" подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи команды.