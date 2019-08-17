"Крылья Советов" обыграли "Урал", Соболев вышел в лидеры бомбардиров

Самарские "Крылья Советов" в матче 6-го тура Российской премьер-лиги на выезде обыграли "Урал" - 3:1. Один из мячей в ворота уральцев забил Александр Соболев, вышедший в лидеры в гонке бомбардиров.

Перед началом матча стадион стоя приветствовал экипаж аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в поле возле аэропорта Жуковский. Командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин и бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина получили в подарок абонементы от ФК "Урал". Юсупову было предоставлено право первого удара по мячу.

В день города "Урал" не смог подарить болельщикам праздник. Уже в первом тайме гости после прострела с фланга открыли счет. Удар головой Раду Гынсаря был не берущимся для вратаря.

После перерыва хозяева остались вдесятером - Роман Емельянов получил совсем необязательную вторую желтую карточку и был удален с поля. Оставшись в меньшинстве, хозяева предприняли попытку отыграться, но самарцы здорово оборонялись, а при первом удобном случае опасно атаковали.

На 79-й минуте встречи гол-красавец забил самарец Александр Соболев. Артем Тимофеев отобрал мяч у соперника и отдал его на форварда, который, заметив, что вратарь далеко вышел из ворот, метров с 35-ти нанес красивый обводящий удар. Гол стал для нападающего пятым в сезоне, и он снова возглавил бомбардирскую гонку.

Через пять минут еще одна атака "Крыльев Советов" привела к голу. Соболев отдал пас на вышедшего на замену Деяна Радоньича, который с близкого расстояния поразил ворота хозяев.

И все же "Урал" нашел в себе силы и один мяч отыграл. В компенсированное время отличился Андрей Панюков.

"Крылья Советов" прервали серию из четырех поражений подряд и с шестью набранными очками поднялись на десятое место. "Урал" находится на девятой строчке - 7 очков.