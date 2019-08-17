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Рубрика: Коммерческий транспорт

Volkswagen Amarok Dark Label. Что скрывается за модной вывеской

Текст, фото: Борис Захаров
Volkswagen Amarok в модном и эксклюзивном исполнении Dark Label - эстетский автомобиль, который подойдет тем не менее и для туризма, и для работы. На что способен пижон в черном, "РГ" выясняла на дорогах Москвы и Подмосковья

Не так давно интернет взбудоражили сообщения о том что Mercedes-Benz решил свернуть производство своего премиального пикапа X-Class, который создавался главным образом для конкуренции с "одноклассником" Volkswagen Amarok.

Однако если скромные мировые продажи фактически поставили крест на развитии проекта мерседесовского имиджевого LCV, то у Volkswagen c его обновленным "грузовичком" образца 2016 года дела обстоят очень даже неплохо. Одно из доказательств тому - появление все новых и новых его модификаций (Canyon, Aventura, Sochi Edition). С одним из таких экзотических исполнений под названием Dark Label "РГ" решила познакомиться поближе.

В одной черной, черной комнате...

Название нашего героя навевает ассоциации одновременно с эксклюзивными сортами известного шотландского напитка и с популярным брендом модной одежды. Эксклюзивный для этой модификации антрацитовый цвет Carbon Steel выглядит сногсшибательно. И хотя для заказа доступны также и другие оттенки, они, на наш взгляд, убивают саму идею тотально черного оформления.

Фото: www.autohome.com.cn/
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Как бы то ни было, такой Amarok построен на базе популярной комплектации Comfortline, и для него предусмотрены полный привод, 8-диапазонный "автомат" и 6-ступенчатая "механика". При этом вы можете выбрать либо 2-литровый 180-сильный агрегат на тяжелом топливе, либо более производительную, но менее экономичную 3-литровую 224-сильную дизельную "шестерку".

Внешность пикапа не разочарует завзятых эстетов. Фары с биксеноновыми лампами, затемненные фонари и стекла задней части двухрядной кабины, многочисленные "смоляные" элементы во внешней отделке. "Вороненые" внешние ручки дверей, корпуса зеркал, расширители арок, равно как 18-дюймовые колесные диски, мощные темные боковые подножки и толстые черные дуги над грузовой площадкой (опция) выглядят здорово. С темной гаммой при этом удачно контрастирует серебристая защита моторного отсека и хромированные планки радиаторной решетки.

В салоне обнаруживаем опять-таки черную обивку крыши и фирменные коврики с логотипом Dark Label. Передняя панель из жесткого пластика работает на брутальный образ. Трехспицевый мультируль и рукоятка селектора "автомата" обшиты добротной кожей. Нет недостатка во вместительных вещевых нишах, имеются сразу три розетки на 12 В (две в районе центральной консоли и еще одна в грузовой платформе). Глубокие и плотные передние кресла настраиваются в широком диапазоне. За неразрезной спинкой дивана есть тайник, где "спрятаны" домкрат, аптечка и набор инструментов.

Мультимедиа c экраном на 6,33 дюйма, навигацией, голосовым управлением и возможностью интегрировать смартфоны через системы MirrorLink/Android Auto/Apple CarPlay трудно переоценить как при дальних марш-бросках по трассе, так и в городской толчее. А еще здесь есть штатные двухзонный климат-контроль, электропривод боковых стекол и зеркал и круиз-контроль - также отличное подспорье для работы и путешествий.

Грузи - не хочу!

Что касается грузового потенциала, то наш герой - скорее турист, нежели труженик. Начнем с того, что он оснащен трехлистовой задней рессорной подвеской. В то время как для более выносливых Amarok можно заказать пятилистовой аналог. Жаль, что заднее обогреваемое стекло не выполнено сдвижным. Так можно было бы перевозить сверхгабаритный груз. Но и без таких компоновочных ухищрений все неплохо - откидывайте задний борт грузовой платформы и грузите даже очень длинные вещи.

Фото: Юрий Зубко/РГ
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Задний борт, к слову, выдерживает нешуточную нагрузку в 200 кг. Пол отсека штатно оснащается пластиковым покрытием, здесь имеются такелажные петли, а за доплату предлагаются поперечная перегородка перемещаемая на растровых шинах, различные зажимы, несколько видов кунгов, жестких пластиковая крышек с замком и рольставен.

"Работать грузчиком" на таком пикапе комфортно и сподручно. Погрузочная высота по меркам сегмента невелика - 779 мм, в заднем бампере имеется немаленькая ступенька, а с бортов - боковые трубы-пороги из нержавейки. Грузовая платформа здесь обладает самой большой в классе шириной (1222 мм между колесными арками), что позволяет перевозить европалету самым оптимальным образом - поперек. Большой вклад в безопасность транспортировки вносят также и высокие борта - 503 мм.

Гонять и ползать
Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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Дизельный 2-литровый 180-сильный битурбодизель, которым был оснащен тестовый автомобиль, подкупает производительностью. Запаса мощности с лихвой хватает для того, чтобы держать темп городского трафика, а при необходимости - "выстрелить" и уйти в отрыв. Стартовать со светофоров, опережая "легковушки", у вас, правда, вряд ли получится - сказывается снаряженная масса почти в две тонны. Да и для активного маневрирования такой автомобиль вряд ли подойдет. Крены, кивки кузова при резком торможении, запаздывание реакций при рулении - все это здесь присутствует. Тормозная динамика неважная по меркам кроссоверов и отличная по стандартам коммерческих автомобилей.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
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В любом случае, в сравнении с другими компактными и среднеразмерными пикапами Amarok - однозначно спортсмен. Его по-фольксвагеновски точный руль проделывает меньше трех оборотов от упора до упора. В роли стайера этот грузовичок и вовсе на высоте. Автомобиль цепко держит траекторию на скорости выше 130 км/ч, а его подвеска даром что с задними рессорами, способна сгладить мелкие и средние неровности. При проезде крупных выбоин, стыков и бугров дискомфорт испытают в первую очередь задние пассажиры. Учитывайте это при планировании путешествий. Шумоизоляция, увы, не оптимальна. На разбитой дороге особенно досаждает гул шин.

Фактически расход солярки на шоссе при крейсерской скорости 120 км/ч не превысил 8 л/100 км - это отличный результат для тяжелой машины с неоптимальной аэродинамикой. В черте города с его неизбежными заторами, однако, такой Amarok куда прожорливее - будете привозить порядка 13 л/100 км.

Ну а что же бездорожье? В его преодолении поможет постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen, который делит тягу в пропорции 40/60. На сложных участках вы можете перевести "автомат" в ручной режим и зафиксировать короткую первую передачу. А дизель в таком исполнении радует тяговитостью. Его пиковая тяга 400 Нм достигается на низкой "полке" 1500 - 2250 об/мин. Кроме того, здесь имеется такой внедорожный ассистент, как система автоматического спуска под уклон. Наконец, хорошая геометрическая проходимость (прежде всего клиренс 192 мм) позволит проходить многие препятствия ходом.

Фото: Roibu/ iStock
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Впрочем, мы почти забыли, что у нас на тесте оказался модный вариант, претендующий на звание городского пижона. Его боковые подножки, как и внушительная колесная база, не лучшее подспорье для "оффроуда", поскольку, как ни крути, все это ограничивает проходимость. Иными словами, Amarok Dark Label - это весьма динамичный и практичный автомобиль с внедорожным потенциалом выше среднего. За версию с "автоматом" и топовым дизелям дизелем дилеры попросят сегодня 3 126 700 рублей, вариант с 3-литровым 224-сильным бензиновым двигателем оценен в 3 327 100 рублей.

Ну а самый доступный Amarok Dark Label - это 2-литровая дизельная машина с "маханикой" (3 076 000 рублей). Входной же билет - это машина в начальном исполнении Trendline с 2-литровым 140-сильным турбодизелем, "механикой" и более серьезной внедорожной трансмиссией "Парттайм" с понижающим рядом передач. За такой Amarok дилеры попросят 2 429 300 рублей.

#Volkswagen #тест-драйвы