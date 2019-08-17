Volkswagen Amarok Dark Label. Что скрывается за модной вывеской

Volkswagen Amarok в модном и эксклюзивном исполнении Dark Label - эстетский автомобиль, который подойдет тем не менее и для туризма, и для работы. На что способен пижон в черном, "РГ" выясняла на дорогах Москвы и Подмосковья

Не так давно интернет взбудоражили сообщения о том что Mercedes-Benz решил свернуть производство своего премиального пикапа X-Class, который создавался главным образом для конкуренции с "одноклассником" Volkswagen Amarok.

Однако если скромные мировые продажи фактически поставили крест на развитии проекта мерседесовского имиджевого LCV, то у Volkswagen c его обновленным "грузовичком" образца 2016 года дела обстоят очень даже неплохо. Одно из доказательств тому - появление все новых и новых его модификаций (Canyon, Aventura, Sochi Edition). С одним из таких экзотических исполнений под названием Dark Label "РГ" решила познакомиться поближе.

В одной черной, черной комнате...

Название нашего героя навевает ассоциации одновременно с эксклюзивными сортами известного шотландского напитка и с популярным брендом модной одежды. Эксклюзивный для этой модификации антрацитовый цвет Carbon Steel выглядит сногсшибательно. И хотя для заказа доступны также и другие оттенки, они, на наш взгляд, убивают саму идею тотально черного оформления.

Как бы то ни было, такой Amarok построен на базе популярной комплектации Comfortline, и для него предусмотрены полный привод, 8-диапазонный "автомат" и 6-ступенчатая "механика". При этом вы можете выбрать либо 2-литровый 180-сильный агрегат на тяжелом топливе, либо более производительную, но менее экономичную 3-литровую 224-сильную дизельную "шестерку".

Внешность пикапа не разочарует завзятых эстетов. Фары с биксеноновыми лампами, затемненные фонари и стекла задней части двухрядной кабины, многочисленные "смоляные" элементы во внешней отделке. "Вороненые" внешние ручки дверей, корпуса зеркал, расширители арок, равно как 18-дюймовые колесные диски, мощные темные боковые подножки и толстые черные дуги над грузовой площадкой (опция) выглядят здорово. С темной гаммой при этом удачно контрастирует серебристая защита моторного отсека и хромированные планки радиаторной решетки.

В салоне обнаруживаем опять-таки черную обивку крыши и фирменные коврики с логотипом Dark Label. Передняя панель из жесткого пластика работает на брутальный образ. Трехспицевый мультируль и рукоятка селектора "автомата" обшиты добротной кожей. Нет недостатка во вместительных вещевых нишах, имеются сразу три розетки на 12 В (две в районе центральной консоли и еще одна в грузовой платформе). Глубокие и плотные передние кресла настраиваются в широком диапазоне. За неразрезной спинкой дивана есть тайник, где "спрятаны" домкрат, аптечка и набор инструментов.

Мультимедиа c экраном на 6,33 дюйма, навигацией, голосовым управлением и возможностью интегрировать смартфоны через системы MirrorLink/Android Auto/Apple CarPlay трудно переоценить как при дальних марш-бросках по трассе, так и в городской толчее. А еще здесь есть штатные двухзонный климат-контроль, электропривод боковых стекол и зеркал и круиз-контроль - также отличное подспорье для работы и путешествий.

Грузи - не хочу!

Что касается грузового потенциала, то наш герой - скорее турист, нежели труженик. Начнем с того, что он оснащен трехлистовой задней рессорной подвеской. В то время как для более выносливых Amarok можно заказать пятилистовой аналог. Жаль, что заднее обогреваемое стекло не выполнено сдвижным. Так можно было бы перевозить сверхгабаритный груз. Но и без таких компоновочных ухищрений все неплохо - откидывайте задний борт грузовой платформы и грузите даже очень длинные вещи.

Задний борт, к слову, выдерживает нешуточную нагрузку в 200 кг. Пол отсека штатно оснащается пластиковым покрытием, здесь имеются такелажные петли, а за доплату предлагаются поперечная перегородка перемещаемая на растровых шинах, различные зажимы, несколько видов кунгов, жестких пластиковая крышек с замком и рольставен.

"Работать грузчиком" на таком пикапе комфортно и сподручно. Погрузочная высота по меркам сегмента невелика - 779 мм, в заднем бампере имеется немаленькая ступенька, а с бортов - боковые трубы-пороги из нержавейки. Грузовая платформа здесь обладает самой большой в классе шириной (1222 мм между колесными арками), что позволяет перевозить европалету самым оптимальным образом - поперек. Большой вклад в безопасность транспортировки вносят также и высокие борта - 503 мм.

Гонять и ползать

Дизельный 2-литровый 180-сильный битурбодизель, которым был оснащен тестовый автомобиль, подкупает производительностью. Запаса мощности с лихвой хватает для того, чтобы держать темп городского трафика, а при необходимости - "выстрелить" и уйти в отрыв. Стартовать со светофоров, опережая "легковушки", у вас, правда, вряд ли получится - сказывается снаряженная масса почти в две тонны. Да и для активного маневрирования такой автомобиль вряд ли подойдет. Крены, кивки кузова при резком торможении, запаздывание реакций при рулении - все это здесь присутствует. Тормозная динамика неважная по меркам кроссоверов и отличная по стандартам коммерческих автомобилей.

В любом случае, в сравнении с другими компактными и среднеразмерными пикапами Amarok - однозначно спортсмен. Его по-фольксвагеновски точный руль проделывает меньше трех оборотов от упора до упора. В роли стайера этот грузовичок и вовсе на высоте. Автомобиль цепко держит траекторию на скорости выше 130 км/ч, а его подвеска даром что с задними рессорами, способна сгладить мелкие и средние неровности. При проезде крупных выбоин, стыков и бугров дискомфорт испытают в первую очередь задние пассажиры. Учитывайте это при планировании путешествий. Шумоизоляция, увы, не оптимальна. На разбитой дороге особенно досаждает гул шин.

Фактически расход солярки на шоссе при крейсерской скорости 120 км/ч не превысил 8 л/100 км - это отличный результат для тяжелой машины с неоптимальной аэродинамикой. В черте города с его неизбежными заторами, однако, такой Amarok куда прожорливее - будете привозить порядка 13 л/100 км.

Ну а что же бездорожье? В его преодолении поможет постоянный полный привод с межосевым дифференциалом Torsen, который делит тягу в пропорции 40/60. На сложных участках вы можете перевести "автомат" в ручной режим и зафиксировать короткую первую передачу. А дизель в таком исполнении радует тяговитостью. Его пиковая тяга 400 Нм достигается на низкой "полке" 1500 - 2250 об/мин. Кроме того, здесь имеется такой внедорожный ассистент, как система автоматического спуска под уклон. Наконец, хорошая геометрическая проходимость (прежде всего клиренс 192 мм) позволит проходить многие препятствия ходом.

Впрочем, мы почти забыли, что у нас на тесте оказался модный вариант, претендующий на звание городского пижона. Его боковые подножки, как и внушительная колесная база, не лучшее подспорье для "оффроуда", поскольку, как ни крути, все это ограничивает проходимость. Иными словами, Amarok Dark Label - это весьма динамичный и практичный автомобиль с внедорожным потенциалом выше среднего. За версию с "автоматом" и топовым дизелям дизелем дилеры попросят сегодня 3 126 700 рублей, вариант с 3-литровым 224-сильным бензиновым двигателем оценен в 3 327 100 рублей.

Ну а самый доступный Amarok Dark Label - это 2-литровая дизельная машина с "маханикой" (3 076 000 рублей). Входной же билет - это машина в начальном исполнении Trendline с 2-литровым 140-сильным турбодизелем, "механикой" и более серьезной внедорожной трансмиссией "Парттайм" с понижающим рядом передач. За такой Amarok дилеры попросят 2 429 300 рублей.