Всё о семи кроссоверах, которые приедут в Россию до конца года

Suzuki Jimny, Renault Arkana, Haval F7, Cherry Tiggo 4, Citroen C5 Aircross - "РГ" подробно писала об этих новинках в сегменте SUV. Однако все эти машины уже поступили или прямо сейчас поступают к дилерам и большинство из них уже можно посмотреть вживую. В наш же обзор попали совсем свежие кроссоверы, которые появятся на нашем рынке либо до конца года, либо в первые месяцы 2020 года.

Skoda Karoq

В конце текущего года компания Skoda планирует начать российские продажи долгожданного B-кроссовера Karoq. В Европе эта новинка пришла на замену модели Yeti весной 2017 года.

Напомним, изначально были серьезные сомнения, что Karoq доберется до нашего рынка - ключевая ставка делалась на локализованный среднеразмерный SUV Kodiaq, однако неутихающий спрос на субкомпактные вседорожники заставил чехов пересмотреть изначальную концепцию.

Известно, что младший кроссовер будет локализован на площадке "Группы ГАЗ" в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в ходе недавнего обновления Karoq обзавелся усовершенствованной системой контроля слепых зон (камеры могут следить за происходящим на расстоянии 70 метров, а сигналы отображаются не на зеркальных элементах, а на внутренней стороне корпуса зеркала). В виде опции предложат адаптивное шасси (DCC), включая специальную настройку для езды по бездорожью.

После обновления такая активная подвеска стала опционально доступна не только для полноприводных версий, но и для модификаций 4х2. Появилась также система бесключевого доступа KESSY с датчиком движения, снижающая риск угона. Покупатели могут рассчитывать также на светодиодную головную оптику, настраиваемую цифровую "приборку", мультимедийный комплекс Columbus с функцией управления жестами, виртуальную педаль для бесконтактного открывания пятой двери и систему трансформации задних сидений VarioFlex.

Какой будет моторная линейка для России, пока не сообщается. В Европе доступны варианты с новой 1,5-литровой 150-сильной "турбочетверкой" и 1-литровой "турботройкой" мощностью 115 л.с., а также дизельные исполнения - 1.6 TDI (115 л.с.) и 2.0 TDI (150 или 190 л.с.). Трансмиссия - 6-ступменчатая "механика" или 7-ступенчатый преселективный "робот". Для топового дизеля предусмотрен только 7-ступенчатый "преселектив" DSG. Привод для машин российской сборки может быть передним или опциональным полным. Цены объявят ближе к старту продаж.

Opel Grandland X

Фото: Пресс-служба Opel.

В четвертом квартале текущего гола в России стартуют продажи компактного кроссовера Opel Grandland X, премьера которого состоялась в сентябре 2017 года на автосалоне во Франкфурте. Как минимум первое время этот автомобиль будут импортировать из немецкого Айзенаха. Однако в отдаленной перспективе не исключено, что модель, делящую платформу EMP2 с кроссоверами 3008 и Citroen C5 Aircross, локализуют в нашей стране.

Дорожный просвет Opel Grandland X для европейского рынка составляет 195 мм, и это значение вряд ли будет изменено в рамках анонсированной российской адаптации. Сиденья в традициях марки Opel отлично спрофилированы, имеют длинную подушку и мощную боковую поддержку, а также обладают щедрым диапазоном регулировок. Покупатели могут рассчитывать также на просторный задний ряд.

Ведь, как и у соплатформенного Peugeot 3008, сзади по центру пола нет больших выступов. Багажный отсек вмещает внушительные 512 л, а при складывании спинок дивана - уже 1652 л. На европейском рынке Grandland X выделены французские и немецкие двигатели (например, опелевский 2-литровый битурбодизель мощностью 210 л.с., который спарен с 8-диапазонным "автоматом").

Однако в России силовые агрегаты будут исключительно французские. Это бензиновый турбомотор 1.2 (130 л.с.) и дизель 1.6 (120 л.с.). Версия с бензиновой "турботройкой" работает в связке с 6-ступенчатой "механикой" и с 6-диапазонным "автоматом". 1,6-литровый турбодизель мощностью 120 л.с. агрегатируется с 6-диапазонной автоматической трансмиссией.

Главный помощник на бездорожье - система выбора режимов движения InteliGrip, знакомая по ряду моделей Peugeot и Citroen. С ее помощью ездовую электронику можно адаптировать к езде по разным типам покрытия (normal, snow, mud, sand), а также отключить систему стабилизации (положение тумблера ESP Off).

По предварительным оценкам, цены на Opel Grandland X окажутся на уровне Peugeot 3008 - от 1 899 000 до 2 279 000 рублей.

Haval F7x

Фото: Андрей Полухин / РГ

Успешный российский запуск среднеразмерного кроссовера Haval F7 (в июле покупателей нашли 425 автомобилей этой модели) открыл дорогу к расширению линейки китайского автопроизводителя за счет купеобразной версии F7x. Как подтвердили "РГ" в российском представительстве Haval, до конца года модель F7x планируется вывести на рынок.

Вероятнее всего, продажи стартуют уже ближайшей осенью. Предполагается, что F7x будут производиться на той же линии, что и кроссовер F7. Вопрос о комплектациях и ценах представители китайской марки не комментируют, обещая сделать это ближе к старту продаж.

В апреле текущего года корреспондент "РГ" уже испытал F7x на полигоне завода в китайском Сюйшуе. Ездовые повадки купеобразного кроссовера оказались схожими с "семеркой", однако шасси F7x все же имеет чуть более жесткие настройки. Систему стабилизации, как и в F7, можно деактивировать. При этом в Китае представители Haval сообщили нам, что в отличие от F7 его купеобразный вариант получит систему выбора режимов движения с алгоритмами Спорт, Снег, Песок, Стандартный. Соответственно, на центральном тоннеле с большой степенью вероятности пропишется шайба выбора таких режимов. В богатых версиях F7x получит также 19-дюймовые колеса и полностью светодиодную оптику.

Отметим, что в сравнении с F7 новая версия на 30 мм ниже (1660 мм) при схожей ширине и длине. Соответственно, места на заднем ряду чуть меньше, но запас пространства над головой все равно имеется. Салон отличают варианты отделки, недоступные для F7. К примеру, в Китае мы видели вариант с отделкой передней панели под карбон. Не исключено, что для новинки предложат также и настраиваемую виртуальную "приборку" и сервопривод пятой двери, которые для F7 на данный момент недоступны.

Линейки двигателей и трансмиссий, вероятнее всего, будут такими же, как у F7. Речь о бензиновых турбомоторах 1.5 (150 л.с.) и 2.0 (190 л.с.). Коробка передач - 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод - передний или опциональный полный. Ожидается, что с учетом дополнительных опций и модного форм-фактора F7x окажется немного дороже F7.

Dongfeng DFM AX4

Фото: Андрей Полухин / РГ

Китайская Dongfeng, выступающая на российском рынке под маркой DFM? планирует к концу года вывести на российский рынок модель AX4, которую компания продемонстрировала на Московском автосалоне в прошлом году. Кроссовер с габаритами 4195x1780x1622 мм и колесной базой 2580 мм относится к сегменту B-кроссоверов. Он оснащен передним приводом, 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 117 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В Китае эта модель предлагается также со связкой 1,4-литрового бензинового турбомотора (133 л.с.) и ступенчатого "робота" с двумя сцеплениями. Появится ли такой вариант в перспективе в России, на данный момент не понятно. Отметим, что в конструкции AX4 использовалась платформа DF1, являющаяся доработанным вариантом "тележки" PF1 концерна PSA. На базе последней сконструированы в частности модели Peugeot 207, 208, 301.

Кроме того, в дизайне экстерьера и интерьера заметны стилевые ходы, типичные для французских марок. "Китаец" может похвастать двухъярусными светодиодными фарами, защитным обвесом, фонарями с хромированным обрамлением и 17-дюймовыми колесными дисками. Снаряженная масса AX4 составляет 1238 кг.

В оснащение войдут кондиционер или климат-контроль мультимедиа-комплекс, блок "ЭРА-ГЛОНАСС". Опционально доступны атмосферная подсветка с восемью оттенками, акустика 3D Sound by Arkamys, камера заднего вида с динамической разметкой, система бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой, шесть подушек безопасности, а также система автоматического торможения. Локализация этого "китайца" в России в ближайшей перспективе не планируется. Автомобили предполагается поставлять из Китая.

Audi Q3

Фото: Пресс-служба Audi.

В премиальном сегменте важная новинка российского рынка - Audi Q3 нового поколения. В ближайшие недели к российским дилерам поступят ингольштадтские автомобили с безальтернативным 1,4-литровым бензиновым турбомотором, выдающим 150 л.с. (это дореформенный силовой агрегат, на смену которому в Европу пришел более современный, экологичный и экономичный 1,5-литровый 150-сильный турбомотор). Проверенный временем двигатель будет работать в связке с 6-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями и передним приводом.

В Европе между тем новинку уже на старте продаж (начались осенью) предложили с бензиновыми агрегатами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 230 л.с.), а также с 2-литровыми дизельными установками (150 или 190 л.с.), передним и полным приводом. Российским поклонникам немецкой марки, ждущим версий с более мощными моторам и полноприводной трансмиссией, придется подождать некоторое время - сколько именно, не уточняется.

Локализации модели в России не планируется. Audi Q3 будут доставляться к нам со сборочного предприятия венгерском Дьере. В то же время покупатели могут рассчитывать на щедрое оснащение и передовые электронные помощники. К примеру, багажное отделение "Трешки" составляет внушительные 530 л, а задний диван при заказе соответствующей опции сдвигается продольно в диапазоне 150 мм.

На выбор предлагается два варианта виртуальной "приборки" - с экранами на 10,25 и 12,3 дюйма и мультимедиа с дисплеями на 10,1 и 12,3 дюйма. Анонсирован также и умный голосовой помощник Alexa - аналог "Алисы" от Yandex. В списке электронного оснащения значатся адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений, контроля движения в полосе, помощник при маневрировании задним ходом, система кругового обзора, ассистент парковки и многое другое. Цены на новинку на российском сайте Audi до сих пор не объявлены.

Cadillac XT4

.Фото: Пресс-служба Cadillac.

Еще один игрок премиальной команды - Cadillac XT4 - дебютирует на нашем рынке также в самом конце 2019 года. По словам вице-президента General Motors Джулиана Блиссетта, эта новинка появится в России вместе с более крупным SUV XT6 в декабре. Конкурент Mercedes-Benz GLC, Audi Q5 и BMW X3 сконструирован на новой платформе Е2, знакомой по Opel Insignia новой генерации.

Бензиновый 2-литровый турбомотор развивает 241 л.с., имеет функцию частичной деактивации цилиндров и работает в связке с 9-диапазонным "автоматом" Hydra-Matic 9T50. Привод может быть передним или полным. Внешние габариты XT4 составляют 4599х1881х1627 мм при колесной базе 2799 мм. Дорожный просвет составляет 171 мм, что сигнализирует об асфальтовой ориентации кроссовера. Спереди здесь установлены стойки McPherson, а сзади - "многорычажка".

В оснащение войдут светодиодные фары и габаритные фонари, отделка сидений искусственной кожей, электропривод и подогрев кресел водителя и переднего пассажира, двухзонный климат-контроль, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, задний парктроник, четыре USB-порта и три 12-вольтовых розетки.

За доплату предложены мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, русифицированная навигация, доступ в Сеть, аудиосистема Bose, панорамная крыша с люком, цифровое салонное зеркало с функцией трансляции картинки с камеры заднего вида, а также адаптивная подвеска, системы автоматического торможения, слежения за слепыми зонами и контроля рядности.

Управлять мультимедиа можно будет с помощью поворотной шайбы на центральном тоннеле. Объем багажника варьируется от 637 до 1385 литров. Для американской новинки предусмотрено три варианта комплектаций: Luxury, Premium Luxury и Sport, отличающихся как оснащением, так и внешней отделкой.

BMW X6

Фото: Пресс-служба BMW.

Продажи BMW X6 третьего поколения стартуют в России 30 ноября. Эту новинку легко опознать по зауженной фронтальной оптике и фирменной решетке радиатора BMW Iconic Glow с инновационной встроенной подсветкой.

Последняя активируется как при разблокировании замков, так и принудительно. Еще одна "фишка" - панорамная стеклянная крыша Sky Lounge, прозрачная поверхность которой увеличилась на 83%. В стандартное оснащение входит также световая дорожка с функцией подсветки подхода к дверям.

Для новой "шестерки" доступны различные варианты колесных дисков диаметром от 19 до 22 дюймов. По сравнению с предшественником X6 стал на 26 мм длиннее (4 935 мм) и на 15 мм шире (2 004 мм), а колесная база растянулась на 24 мм (до 2 975 мм). Объем багажника не изменился (580 литров).

Переоформление интерьера произведено по сценарию соплатформенного X5. Акцент сделан на виртуальной 12,3-дюймовой "приборке" и медиасистеме OS 7.0 с экраном такого же размера и функцией дистанционного обновления. В базе предлагается 2,5-зонный климат-контроль, за доплату предложат четырехзонный вариант.

В базе BMW X6 предложат с пружиненной подвеской и амортизаторами с электронной регулировкой. Доступен также вариант с пятиуровневой пневмоподвеской всех колес при стандартном уровне дорожного просвета 214 мм. Клиренс регулируется в диапазоне 80 мм. Можно заказать пакет xOffroad, включающий защиту передней части днища, блокировку заднего дифференциала с электронным управлением и ездовую электронику с четырьмя режимами движения.

Есть также и интересный вариант с адаптивной M-подвеской (с активным электромеханическим стабилизатором и подруливающими задники колесами). Базовая модификация X6 оснащена дизельным мотором объемом 3 литра мощностью 265 л.с. Выше в иерархии расположились версия с 340-сильным 3-литровым бензиновым агрегатом и вариант с 3-литровым турбодизелем мощностью 400 л.с.

Топовый 4,4-литровый бензиновым V8 выдает 530 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-диапазонным "автоматом" и полным приводом. Купеобразный SUV предложат у нас в четырех вариантах по цене от 5 420 000 рублей и до 6 770 000 рублей. Также специально для российских клиентов разработаны 4 Launch пакета с набором самых востребованных опций.