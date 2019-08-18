Более 40 человек погибли в результате теракта на свадьбе в Кабуле

Новости

Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением 08:05
Число жертв теракта на свадьбе в Кабуле достигло 63 07:49
Уголовное дело Кирилла Жукова завершил Следственный комитет 07:14
Несколько десятков человек эвакуированы из-за паводка в Приморье 05:29
The National Interest рассказал о стремительном развитии ВМФ России 05:21
Депутат Рады рассказал об уничтоженном производстве в стране 04:39
Гидрометцентр передал новое предупреждение о непогоде для Приморья 03:58
Жительница Казахстана родила двоих детей с разницей в два месяца 03:58
В Хабаровске уровень реки Амур поднялся до 589 сантиметров 03:30
В штате Нью-Йорк небольшой самолет упал на жилой дом 03:24
Американский беспилотник пролетел над черноморским побережьем Крыма 03:01
Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры 02:40
Не менее 20 человек пострадали при взрыве на свадьбе в Афганистане 02:08
Наводнение в Стамбуле унесло жизнь одного человека 01:52
Глушаков ответил Дзюбе на высказывание о позорном судействе 00:55
В России запатентовали дешевый китайский электрокроссовер 00:38
Задержанный в Гибралтаре иранский танкер готовится покинуть порт 00:23
В Германии автомобилистов могут пустить на выделенные полосы 17.08.2019
Умер создатель анимации для фильма "Кто подставил кролика Роджера" 17.08.2019
"Зенит" и "Ахмат" остались недовольны судейством Матюнина 17.08.2019
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой 17.08.2019
Мормоны ввели запрет на капучино и электронные сигареты 17.08.2019
В Москве спилили "дерево верности" из сериала "Бригада" 17.08.2019
О подвиге экипажа самолета А321 могут снять фильм 17.08.2019
В Дагестане мальчик погиб в упавшем с обрыва УАЗе 17.08.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Как будут регистрировать жилье по новым законам
Как будут регистрировать жилье по новым законам
18.08.2019 06:15
Рубрика: В мире

Более 40 человек погибли в результате теракта на свадьбе в Кабуле

Текст: Максим Макарычев
Террорист-смертник взорвал себя на свадьбе в Кабуле: погибли более 40 человек, сообщает The Associated Press. Не менее ста человек получили ранения.
Фото: Nishanuddin Khan/ AP Фото: Nishanuddin Khan/ AP
Фото: Nishanuddin Khan/ AP

Нападение может стать одним из самых смертоносных в новейшей истории Афганистана, а счет жертв заметно увеличиться. По словам одного свидетеля, на свадьбу были приглашены более 1200 человек.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
В Казани боевиков "ИГ" арестовали за подготовку теракта

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Нусрат Рахими сообщил агентству, что смертник подорвал взрывчатку прямо в толпе. К массовому убийству могут быть причастны как боевики "Талибан" (группировка запрещена в РФ), так и местный филиал ДАИШ (арабское название запрещенной в ФР группировки группы "Исламское государство"), которые в последнее время проводят кровавые атаки в столице Афганистана.

Взрыв произошел возле сцены, где были музыканты, и танцевали "все молодые люди, дети и другие гости, все они были убиты", сказал свидетель Гюль Мухаммед. Один из раненых, Мухаммед Тоофан, сказал, что "десятки гостей приняли мученическую смерть".

"Так много погибших и раненых", - сказал Ахмад Омид, который уточнил, что многочисленные и довольно авторитетные гости были приглашены на свадьбу двоюродного брата его отца. "Я был с женихом в другой комнате, когда мы услышали взрыв, а потом я не смог никого найти. Все лежали на полу в крови", - сказал свидетель.

В Афганистане подорвали рейсовый автобус - 34 человека погибли

Огромные, ярко освещенные свадебные залы Кабула являются центрами общественной жизни в городе, утомленном десятилетиями войны, и тысячи долларов тратятся во время свадеб и мероприятий за один вечер.

Взрыв в престижном свадебном зале "Дубай Сити" в западном Кабуле, части города, которую многие в меньшинстве шиитских хазарейцев называют своим домом, разрушил период относительного спокойствия в Афганистане, который продолжался менее двух недель. Седьмого августа по дороге в Кабул взорвался автомобиль, в котором была заложена бомба боевиками "Талибан", нацеленная на афганские силы безопасности. В результате погибли 14 человек и было ранено 145 - большинство из них женщины, дети и другие гражданские лица.

Фото: iStock
В Петербурге гость на свадьбе устроил стрельбу из травмата

Залы бракосочетания также служат местами встреч, и в ноябре прошлого года не менее 55 человек были убиты, когда террорист-смертник проник в кабульский свадебный зал, где собрались сотни мусульманских религиозных деятелей и священнослужителей, чтобы отметить день рождения пророка Мухаммеда. Талибы отрицали причастность к нападению, имевшему признаки преступлений, совершенных местным филиалом ДАИШ. В течение многих лет боевики-сунниты неоднократно нападали на меньшинства шиитских хазарейцев в Афганистане и соседнем Пакистане.

"Опустошен известием о нападении смертника в свадебном зале в Кабуле. Отвратительное преступление против нашего народа. Как можно обучить человека и попросить его пойти и взорвать себя на свадьбе?!!", - заявил в своем посте в Twitter пресс-секретарь президента Ашрафа Гани.

Около 30 человек пострадали при взрыве в пригороде Багдада

Взрыв в субботу ночью произошел спустя несколько дней после окончания мусульманского праздника Ид аль-Адха, когда жители Кабула посетили семьи и друзей, и накануне национального праздника. Афганистан в понедельник будет отмечать 100-летие своей независимости. Взрывы происходят, несмотря на усиленную охрану в Кабуле, с его многочисленными контрольно-пропускными пунктами и километрами колючей проволоки.

Взрыв произошел в тот момент, когда Соединенные Штаты и талибы близки к соглашению о прекращении почти 18-летней войны. На этой неделе представители США и талибов сообщили о прогрессе в переговорах по соглашению, касающемуся вывода американских войск из Афганистана в обмен на гарантию безопасности от талибов.

Не менее 12 человек погибли при теракте в афганском городе Газни

Афганское правительство не принимает участия в этих переговорах. В субботу официальный представитель президента Седдики заявил, что власти ждут, чтобы услышать результаты встречи президента Дональда Трампа в пятницу с его группой консультантов по вопросам национальной безопасности по поводу переговоров. Главные проблемы включают вывод американских войск, и талибы гарантируют, что Афганистан не станет стартовой площадкой для глобальных террористических атак.

Хотя в начале этого года движение "Талибан" обязалось сделать больше для защиты гражданского населения, оно продолжает наносить смертельные удары по афганским силам безопасности. По оценке многих экспертов, они являются попыткой талибов показать свои мощь и влияние в Афганистане.

В Афганистане за сутки ликвидированы более 60 боевиков "Талибана"

Конфликт по-прежнему наносит непоправимый урон мирному населению. По оценкам ООН, в 2018 году в Афганистане были убиты около 3800 человек, в том числе более 900 детей.

Как отмечает Reuters, около 20 тысяч иностранных военнослужащих, большинство из которых американцы, находятся в настоящее время в Афганистане в рамках миссии НАТО под руководством США по обучению, оказанию помощи и консультированию афганских сил. Некоторые подразделения Пентагона проводят контртеррористические операции.

В мире Ближний Восток Афганистан Происшествия Терроризм Теракты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Шойгу пригласил страны НАТО на Армейские международные игры
The National Interest рассказал о стремительном развитии ВМФ России
Число жертв теракта на свадьбе в Кабуле достигло 63
Американский беспилотник пролетел над черноморским побережьем Крыма
Депутат Рады рассказал об уничтоженном производстве в стране