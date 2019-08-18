Более 40 человек погибли в результате теракта на свадьбе в Кабуле

Нападение может стать одним из самых смертоносных в новейшей истории Афганистана, а счет жертв заметно увеличиться. По словам одного свидетеля, на свадьбу были приглашены более 1200 человек.

Пресс-секретарь министерства внутренних дел Нусрат Рахими сообщил агентству, что смертник подорвал взрывчатку прямо в толпе. К массовому убийству могут быть причастны как боевики "Талибан" (группировка запрещена в РФ), так и местный филиал ДАИШ (арабское название запрещенной в ФР группировки группы "Исламское государство"), которые в последнее время проводят кровавые атаки в столице Афганистана.

Взрыв произошел возле сцены, где были музыканты, и танцевали "все молодые люди, дети и другие гости, все они были убиты", сказал свидетель Гюль Мухаммед. Один из раненых, Мухаммед Тоофан, сказал, что "десятки гостей приняли мученическую смерть".

"Так много погибших и раненых", - сказал Ахмад Омид, который уточнил, что многочисленные и довольно авторитетные гости были приглашены на свадьбу двоюродного брата его отца. "Я был с женихом в другой комнате, когда мы услышали взрыв, а потом я не смог никого найти. Все лежали на полу в крови", - сказал свидетель.

Огромные, ярко освещенные свадебные залы Кабула являются центрами общественной жизни в городе, утомленном десятилетиями войны, и тысячи долларов тратятся во время свадеб и мероприятий за один вечер.

Взрыв в престижном свадебном зале "Дубай Сити" в западном Кабуле, части города, которую многие в меньшинстве шиитских хазарейцев называют своим домом, разрушил период относительного спокойствия в Афганистане, который продолжался менее двух недель. Седьмого августа по дороге в Кабул взорвался автомобиль, в котором была заложена бомба боевиками "Талибан", нацеленная на афганские силы безопасности. В результате погибли 14 человек и было ранено 145 - большинство из них женщины, дети и другие гражданские лица.

Залы бракосочетания также служат местами встреч, и в ноябре прошлого года не менее 55 человек были убиты, когда террорист-смертник проник в кабульский свадебный зал, где собрались сотни мусульманских религиозных деятелей и священнослужителей, чтобы отметить день рождения пророка Мухаммеда. Талибы отрицали причастность к нападению, имевшему признаки преступлений, совершенных местным филиалом ДАИШ. В течение многих лет боевики-сунниты неоднократно нападали на меньшинства шиитских хазарейцев в Афганистане и соседнем Пакистане.

"Опустошен известием о нападении смертника в свадебном зале в Кабуле. Отвратительное преступление против нашего народа. Как можно обучить человека и попросить его пойти и взорвать себя на свадьбе?!!", - заявил в своем посте в Twitter пресс-секретарь президента Ашрафа Гани.

Взрыв в субботу ночью произошел спустя несколько дней после окончания мусульманского праздника Ид аль-Адха, когда жители Кабула посетили семьи и друзей, и накануне национального праздника. Афганистан в понедельник будет отмечать 100-летие своей независимости. Взрывы происходят, несмотря на усиленную охрану в Кабуле, с его многочисленными контрольно-пропускными пунктами и километрами колючей проволоки.

Взрыв произошел в тот момент, когда Соединенные Штаты и талибы близки к соглашению о прекращении почти 18-летней войны. На этой неделе представители США и талибов сообщили о прогрессе в переговорах по соглашению, касающемуся вывода американских войск из Афганистана в обмен на гарантию безопасности от талибов.

Афганское правительство не принимает участия в этих переговорах. В субботу официальный представитель президента Седдики заявил, что власти ждут, чтобы услышать результаты встречи президента Дональда Трампа в пятницу с его группой консультантов по вопросам национальной безопасности по поводу переговоров. Главные проблемы включают вывод американских войск, и талибы гарантируют, что Афганистан не станет стартовой площадкой для глобальных террористических атак.

Хотя в начале этого года движение "Талибан" обязалось сделать больше для защиты гражданского населения, оно продолжает наносить смертельные удары по афганским силам безопасности. По оценке многих экспертов, они являются попыткой талибов показать свои мощь и влияние в Афганистане.

Конфликт по-прежнему наносит непоправимый урон мирному населению. По оценкам ООН, в 2018 году в Афганистане были убиты около 3800 человек, в том числе более 900 детей.

Как отмечает Reuters, около 20 тысяч иностранных военнослужащих, большинство из которых американцы, находятся в настоящее время в Афганистане в рамках миссии НАТО под руководством США по обучению, оказанию помощи и консультированию афганских сил. Некоторые подразделения Пентагона проводят контртеррористические операции.