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18.08.2019 13:14
Рубрика: Спорт

Дзюбе грозит дисквалификация за слова о позорном судействе

Текст: Артур Нанян

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба может быть дисквалифицирован за критику арбитра Алексея Матюнина после матча с "Ахматом" (0:0).

Фото: Алексей Даничев
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Дзюба назвал судейство позорным и сказал, что судьи, в отличие от команд, пока не показывают должного уровня. Напомним, что Матюнин отменил два гола "Зенита" в игре с грозненским клубом, а также удалил капитана гостей Ризвана Уциева в первом тайме.

"Если от руководителей лиги поступит запрос, мы рассмотрим речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. На какой срок? От двух до четырех матчей", - приводит слова Андреева championat.com.

Потеряв очки на своем поле во второй встрече подряд, зенитовцы подпустили к себе конкурентов. В частности, "Краснодар". Благодаря победе над "Тамбовом" команда Мурада Мусаева поднялась на второе место с 13-ю очками. Отставание от лидера составляет лишь один балл.

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