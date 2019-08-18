Дзюбе грозит дисквалификация за слова о позорном судействе

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что форвард "Зенита" Артем Дзюба может быть дисквалифицирован за критику арбитра Алексея Матюнина после матча с "Ахматом" (0:0).

Дзюба назвал судейство позорным и сказал, что судьи, в отличие от команд, пока не показывают должного уровня. Напомним, что Матюнин отменил два гола "Зенита" в игре с грозненским клубом, а также удалил капитана гостей Ризвана Уциева в первом тайме.

"Если от руководителей лиги поступит запрос, мы рассмотрим речь Дзюбы. За такое, конечно, положена дисквалификация. На какой срок? От двух до четырех матчей", - приводит слова Андреева championat.com.

Потеряв очки на своем поле во второй встрече подряд, зенитовцы подпустили к себе конкурентов. В частности, "Краснодар". Благодаря победе над "Тамбовом" команда Мурада Мусаева поднялась на второе место с 13-ю очками. Отставание от лидера составляет лишь один балл.