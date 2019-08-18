Новости

На Бульварном кольце можно увидеть лишь одиночные пикеты 17:33
Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти 17:24
СК опубликовал видео из салона самолета A321 17:08
В Перми автобус с пассажирами врезался в здание 16:57
Крымские татары перечислили успехи в составе России 16:49
Портал "Узнай Москву" составил топ авиационных достопримечательностей 16:27
Армия и оппозиция Судана подписали Конституционную декларацию 16:09
Итальянский профессор посоветовал всему миру любить Крым 15:59
Малком и Дриусси не помогут "Зениту" из-за травм 15:34
УАЗ-469 с двумя рулями: для чего он был нужен 15:22
Матч "Спартак" - ЦСКА вместо Еськова рассудит Карасев 15:18
На московских бульварах больше прессы, чем гуляющих 15:13
"Спартак" подписал грузинского нападающего Кутателадзе 15:09
В Баренцевом море пограничники спасли троих рыбаков 15:06
Видео: После залпового ливня улицы Сочи превратились в реки 15:05
"Екатеринбург Арена" стоя приветствовала открывшего матч командира А321 15:00
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов 14:44
Парк Горького празднует 91-летие 14:35
Volkswagen Amarok Dark Label. Что скрывается за модной вывеской 14:10
Хоккеист Владимир Тарасенко подписал свой граффити-портрет в Новосибирске 14:01
Видео: дальнобойщик повеселил Сеть тематической свадьбой 13:50
В Москве завершился митинг КПРФ 13:44
На митинг КПРФ на проспекте Сахарова пришли около 6 тысяч человек 13:20
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 13:10
В Москве госпитализирован актер криминальных сериалов Александр Числов 13:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Как будут регистрировать жилье по новым законам
Как будут регистрировать жилье по новым законам
17.08.2019 13:50
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Видео: дальнобойщик повеселил Сеть тематической свадьбой

Текст: Вадим Давыденко

Выбирая между самой роскошной свадьбой в духе звезд светской хроники и простенькой церемонией в ЗАГСе, зато с любимым человеком, большинство девушек призадумается, а некоторые так даже и выберут второй вариант. Главное - не где и как, а с кем, скажут они. Главное - "пока смерть не разлучит нас", и, возможно, будут правы.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: вежливый водитель повеселил Сеть своей изобретательностью

Так же рассуждала и невеста водителя-дальнобойщика из Вичуги (Ивановская область). Пусть к зданию ЗАГСа она подъехала не на роскошном лимузине с сотней воздушных шаров, пусть на пальчике у нее оказалось простенькое колечко, а не авторская работа зарубежного ювелира, но видео с ее бракосочетания просмотрели почти 400 тысяч человек.

Смотрите: вот среди разукрашенных лентами иномарок с чужих свадеб проплывает автоколонна наших героев. Именно автоколонна - вереница нарядных грузовиков. DAF, Scania, MAN - красотища!

В кабине самого изукрашенного лентами и цветами грузовика - конечно же жених, водитель-дальнобойщик, на остальных - его друзья и коллеги. Невеста, несмотря на то, что с трудом выбралась из высокой кабины в своем длинном платье, красивее всех.

Счастливого пути вам, новобрачные. Ни гвоздя, как говорится, ни жезла.

Видео: водитель грузовика не оплатил дорогу и тут же поплатился
Видео: горячий выхлоп поджег сено в кузове, а затем и весь грузовик
Авто Видео Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число жертв пожара в отеле в Одессе увеличилось до девяти
Видео: После залпового ливня улицы Сочи превратились в реки
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
В "Роскосмосе" нашли способ сделать спутники невидимыми