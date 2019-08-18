Видео: дальнобойщик повеселил Сеть тематической свадьбой

Выбирая между самой роскошной свадьбой в духе звезд светской хроники и простенькой церемонией в ЗАГСе, зато с любимым человеком, большинство девушек призадумается, а некоторые так даже и выберут второй вариант. Главное - не где и как, а с кем, скажут они. Главное - "пока смерть не разлучит нас", и, возможно, будут правы.

Так же рассуждала и невеста водителя-дальнобойщика из Вичуги (Ивановская область). Пусть к зданию ЗАГСа она подъехала не на роскошном лимузине с сотней воздушных шаров, пусть на пальчике у нее оказалось простенькое колечко, а не авторская работа зарубежного ювелира, но видео с ее бракосочетания просмотрели почти 400 тысяч человек.

Смотрите: вот среди разукрашенных лентами иномарок с чужих свадеб проплывает автоколонна наших героев. Именно автоколонна - вереница нарядных грузовиков. DAF, Scania, MAN - красотища!

В кабине самого изукрашенного лентами и цветами грузовика - конечно же жених, водитель-дальнобойщик, на остальных - его друзья и коллеги. Невеста, несмотря на то, что с трудом выбралась из высокой кабины в своем длинном платье, красивее всех.

Счастливого пути вам, новобрачные. Ни гвоздя, как говорится, ни жезла.