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18.08.2019 16:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Глава убитой под Ульяновском семьи остался в живых

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)

Глава ульяновской семьи, убитой 16-летним подростком, остался в живых, поскольку в момент трагедии отсутствовал дома. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре Ульяновской области.

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- Сейчас местонахождение мужчины устанавливается. Возможно, он работал в другом регионе вахтовым методом, и по этой причине не был дома в момент расправы, - рассказал старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима. - Также пока непонятно, был он родным отцом всех троих детей, или только младших.

Напомним, тела пятерых человек в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружены днем 18 августа. Среди убитых два четырехлетних ребенка, а также 66-летний мужчина и две женщины 42 и 69 лет. Все они были членами одной семьи. Чуть позже недалеко от села рядом с вышкой сотовой связи обнаружено тело их 16-летнего родственника, который, по основной версии, расправился со своими матерью, бабушкой, дедушкой, братом и сестрой, а затем покончил с собой.

Как сообщили "РГ" в областной прокуратуре, юноша оставил предсмертную записку. Известно, что молодой человек отлично учился и был участником школьных олимпиад. Семья, в которой произошла трагедия, на учете не состояла и считалась благополучной.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
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