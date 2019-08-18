Новости

Жена Порошенко дала 346 тысяч долларов на комедию о войне в Донбассе 21:51
Минск планирует использовать полупрозрачные урны и электронное голосование 21:35
Видео: День истории в Царицыно 19:46
Новый аэропорт в Саратове предложили развивать до узлового 18:54
Разин попросил Зеленского разрешить ему навестить Нину Кирсо 18:48
Для Беларуси собрали сверхманевренные истребители 18:47
Российские геймеры выиграли чемпионат мира 18:02
Выбираем подержанные премиальные кроссоверы по цене Lada Vesta Cross 18:00
У попавшего в ДТП в Москве туристического автобуса нашли 30 штрафов 17:36
Новые "Люди Икс" с "Сансой Старк" стали самым провальным фильмом серии 17:33
Бурджанадзе назвала ошибкой выход Грузии из СНГ 17:30
Британия может столкнуться с нехваткой продуктов и лекарств после Brexit 17:02
Поедет и сама. Как Volvo XC60 облегчает жизнь водителя 17:00
Глава убитой под Ульяновском семьи остался в живых 16:35
В Румынии пациент психбольницы убил четырех человек 16:30
Семак извинился за оскорбление судей после матча с "Ахматом" 16:24
Британия озабочена усилением РФ в Африке 16:16
Aurus Senat до старта продаж подешевел на 10 млн рублей 16:00
Минздрав Перми рассказал о состоянии пострадавших в смертельном ДТП 15:36
Названы самые надежные автомобильные двигатели 15:33
Видео: В Портленде задержаны не менее 13 человек 15:19
Энергоблок Белоярской АЭС остановлен из-за ложного срабатывания защиты 15:15
Виталий Калоев баллотируется в гордуму Владикавказа 15:10
Италия впустила на свою территорию 27 малолетних мигрантов с Open Arms 15:05
SyFy закрыл сериал про родину Супермена и отказался от его спин-оффа 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Как будут регистрировать жилье по новым законам
Как будут регистрировать жилье по новым законам
18.08.2019 18:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Новый аэропорт в Саратове предложили развивать до узлового

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В воскресенье в новом аэропорту Саратова Гагарин приземлился первый самолет. Тестовый или технический рейс из Москвы в день Воздушного флота выполнил Боинг-737.

На самолете прибыли председатель государственной думы Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, инвестор строительства пассажирского терминала - председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, представители ведомств и организаций, участвовавших в строительстве аэропорта, руководители авиакомпаний, которые собираются здесь работать.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге овациями встретили экипаж аварийно севшего A321

Первый приземлившийся самолет в аэропорту по традиции на взлетной полосе встречали пожарные машины, когда авиалайнер проезжал между ними, огнеборцы устроили в воздухе арку из струй воды.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько вручил представителям компании "СарАэро-инвест", выданный ранее сертификат оператора аэродрома гражданской авиации.

Кроме того в здании аэровокзала спикер Госдумы провел совещание, посвященное вводу в эксплуатацию аэропортового комплекса и его дальнейшему развитию.

Как отметил Вячеслав Володин, строительство нового аэропорта поможет решить ряд проблем, во-первых, старый аэропорт находился не только в черте Саратова, но и недалеко от центра города, и это создавало угрозу безопасности при полетах. Из-за того, что аэропорт был окружен городской застройкой, провести его реконструкцию и модернизацию было невозможно. В новом аэропорту длина взлетной полосы на 800 метров больше, это позволит принимать здесь почти все типы среднемагистральных и дальнемагистральных пассажирских самолетов.

Планы строительства нового аэропорта в Саратове стали обсуждать еще в конце 70-х годов прошлого столетия, однако выполнить эту задачу удалось только в наши дни, после того как в апреле 2012 года председатель правительства РФ дал поручение Минтрансу оказать содействие в строительстве новой воздушной гавани.

По мнению Вячеслава Володина, в дальнейшем на базе нового аэропорта может быть создан авиационный узел.

- Частно-государственное партнерство в ходе строительства аэропорта оказалось эффективным механизмом, - считает Виктор Вексельберг.

По словам инвестора аэровокзальный комплекс площадью 40 тысяч квадратных метров, является избыточным для нынешнего пассажиропотока, но такой пассажирский терминал был построен с прицелом на перспективное развитие воздушной гавани.

В связи с этим Вексельберг напомнил, что сдача международного пункта пропуска Гагарина запланирована только на апрель будущего года. С 20 августа сюда из старого аэропорта Центральный переносятся все рейсы, в том числе и международные, которые будут пока обслуживаться по временной схеме, однако только до 25 октября.

Заместитель министра транспорта Александр Юрчик пообещал, что в ведомстве постараются разработать дополнительный механизм, чтобы новый аэропорт не попал "в мертвую зону", когда отсюда нельзя будет осуществлять международные перевозки.

В свою очередь представителей авиакомпаний интересовал вопрос, когда новый аэропорт получит навигационное оборудование второй категории по терминологии Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для захода на посадку в условиях недостаточной видимости.

Как сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, сейчас проводится экспертиза проекта по установке данного оборудования, ввести его в действие реально летом будущего года. В тоже время глава федерального агентства отметил, что в аэропорту уже сейчас созданы хорошие условия для обеспечения безопасности полетов.

- Немногие аэропорты в нашей стране оснащены такими высокими и удобными для работы командно-диспетчерскими пунктами, как вышка в аэропорту Саратове, там установлены автоматизированные места для диспетчеров последнего поколения, также в аэропорту есть современный комплекс средств связи "Наблюдение", - рассказал Александр Нерадько.

Как пояснил руководитель Росавиации, аэропорт Гагарин был оснащен аэронавигационным оборудованием первой категории, исходя из наблюдаемых здесь метеоусловий. В дальнейшем было принято решение дооснастить аэродром аэронавигационным оборудованием второй категории.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СК опубликовал видео из дома, где подросток убил свою семью
Депутат Госдумы от Крыма объяснил, что объединяет Украину
Власти Москвы уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
"Мал да удал": В США оценили развитие российского флота
Обнародованы отчеты о преступлениях ВСУ в Донбассе