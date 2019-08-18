Новый аэропорт в Саратове предложили развивать до узлового

В воскресенье в новом аэропорту Саратова Гагарин приземлился первый самолет. Тестовый или технический рейс из Москвы в день Воздушного флота выполнил Боинг-737.

На самолете прибыли председатель государственной думы Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько, инвестор строительства пассажирского терминала - председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, представители ведомств и организаций, участвовавших в строительстве аэропорта, руководители авиакомпаний, которые собираются здесь работать.

Первый приземлившийся самолет в аэропорту по традиции на взлетной полосе встречали пожарные машины, когда авиалайнер проезжал между ними, огнеборцы устроили в воздухе арку из струй воды.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько вручил представителям компании "СарАэро-инвест", выданный ранее сертификат оператора аэродрома гражданской авиации.

Кроме того в здании аэровокзала спикер Госдумы провел совещание, посвященное вводу в эксплуатацию аэропортового комплекса и его дальнейшему развитию.

Как отметил Вячеслав Володин, строительство нового аэропорта поможет решить ряд проблем, во-первых, старый аэропорт находился не только в черте Саратова, но и недалеко от центра города, и это создавало угрозу безопасности при полетах. Из-за того, что аэропорт был окружен городской застройкой, провести его реконструкцию и модернизацию было невозможно. В новом аэропорту длина взлетной полосы на 800 метров больше, это позволит принимать здесь почти все типы среднемагистральных и дальнемагистральных пассажирских самолетов.

Планы строительства нового аэропорта в Саратове стали обсуждать еще в конце 70-х годов прошлого столетия, однако выполнить эту задачу удалось только в наши дни, после того как в апреле 2012 года председатель правительства РФ дал поручение Минтрансу оказать содействие в строительстве новой воздушной гавани.

По мнению Вячеслава Володина, в дальнейшем на базе нового аэропорта может быть создан авиационный узел.

- Частно-государственное партнерство в ходе строительства аэропорта оказалось эффективным механизмом, - считает Виктор Вексельберг.

По словам инвестора аэровокзальный комплекс площадью 40 тысяч квадратных метров, является избыточным для нынешнего пассажиропотока, но такой пассажирский терминал был построен с прицелом на перспективное развитие воздушной гавани.

В связи с этим Вексельберг напомнил, что сдача международного пункта пропуска Гагарина запланирована только на апрель будущего года. С 20 августа сюда из старого аэропорта Центральный переносятся все рейсы, в том числе и международные, которые будут пока обслуживаться по временной схеме, однако только до 25 октября.

Заместитель министра транспорта Александр Юрчик пообещал, что в ведомстве постараются разработать дополнительный механизм, чтобы новый аэропорт не попал "в мертвую зону", когда отсюда нельзя будет осуществлять международные перевозки.

В свою очередь представителей авиакомпаний интересовал вопрос, когда новый аэропорт получит навигационное оборудование второй категории по терминологии Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для захода на посадку в условиях недостаточной видимости.

Как сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько, сейчас проводится экспертиза проекта по установке данного оборудования, ввести его в действие реально летом будущего года. В тоже время глава федерального агентства отметил, что в аэропорту уже сейчас созданы хорошие условия для обеспечения безопасности полетов.

- Немногие аэропорты в нашей стране оснащены такими высокими и удобными для работы командно-диспетчерскими пунктами, как вышка в аэропорту Саратове, там установлены автоматизированные места для диспетчеров последнего поколения, также в аэропорту есть современный комплекс средств связи "Наблюдение", - рассказал Александр Нерадько.

Как пояснил руководитель Росавиации, аэропорт Гагарин был оснащен аэронавигационным оборудованием первой категории, исходя из наблюдаемых здесь метеоусловий. В дальнейшем было принято решение дооснастить аэродром аэронавигационным оборудованием второй категории.