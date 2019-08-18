Пермская прокуратура начала проверку смертельного ДТП с автобусом

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Перми начала внеплановую проверку автоперевозчика, обслуживающего 53 автобусный маршрут. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Надзорное ведомство проверит не только его, но и другие организации, занимающиеся автобусными перевозками в Орджоникидзевском районе. Перевозчик, чей автобус попал в аварию, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные нарушения. Это и несоблюдение режима труда и отдыха водителей, не проведение инструктажей перед началом рейсов и другие нарушения.

Напомним, что вчера в Перми автобус 53 маршрута врезался в бетонную стену на улице Новогайвинская. При этом погибла женщина и пострадали более 30 человек.

По этим фактам возбуждены уголовные дела по статьям 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека), и 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).