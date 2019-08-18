Среди убитых в Ульяновской области членов семьи оказалось двое детей

16-летний житель села Патрикеево Ульяновской области, убивший пятерых членов своей семьи и покончивший с собой, оставил предсмертную записку. Об этом "РГ" сообщили в прокуратуре Ульяновской области. Ведомство проводит проверку по факту инцидента.

- Семья, в которой произошла трагедия, абсолютно благополучная, на учете не состояла. Сам юноша - отличник и участник многочисленных олимпиад, - рассказал представитель облпрокуратуры. - Он оставил предсмертную записку.

Напомним, тела пятерых погибших обнаружили днем 18 августа в их собственном доме. Среди убитых - два четырехлетних ребенка. Тело подростка, подозреваемого в убийстве, нашли недалеко от села возле вышки сотовой связи. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.