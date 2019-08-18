В Перми задержали водителя автобуса, попавшего в ДТП

В Перми задержан 39-летний водитель автобуса 53 маршрута после аварии, в которой пострадали 32 человека. Об этом сообщили в краевом ГУВД.

Сейчас водитель находится в больнице, так как сам при ДТП получил серьезные травмы. Рядом с ним находится полицейский конвой. Как сообщили в ГУВД, в момент аварии водитель был трезв. В отношении его полиция возбудила уголовное дело по части третьей статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, что вчера вечером автобус марки "Нефаз", двигаясь по улице Новогайвинская, врезался в бетонную стену. В салоне находилось 55 пассажиров, 32 из них пострадали, в том числе 9 детей.

Сегодня же ночью СК РФ по Пермскому краю возбудил еще одно уголовное дело по данному инциденту, по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).