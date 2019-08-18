Американский беспилотник пролетел над черноморским побережьем Крыма

Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США пролетел над Черным морем. Дрон Global Hawk провел разведку крымского региона и Донбасса.

Беспилотник вылетел с авиабазы НАТО в Италии. Затем продолжил полет вдоль линии соприкосновения в Донбассе и полетел по направлению к территории России, где приблизился к побережью Крыма и Краснодарского края, информирует мониторинговый ресурс Plane Radar.

В последнее время специалисты отмечают рост активности иностранных самолетов-разведчиков у российских границ. Самые частые гости - самолеты ВМС США, базирующиеся на базах НАТО в Средиземном море. Так, две недели назад самолет Соединенных Штатов Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у черноморского побережья России. А в конце прошлого месяца два воздушных судна ВМС США - противолодочный самолет P-8A Poseidon и самолет радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion - пролетели над берегами Крыма.