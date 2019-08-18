Ученые объяснили загадку пустого каменного склепа в Крыму

На некрополе античного поселения Мирмекий под Керчью археологи обнаружили уникальное древнее захоронение, относящееся к VI векудо нашей эры. Специалистов удивила не только технология изготовления гробницы - она была высечена в камне, но и и содержимое - саркофаг пустой.

Как сообщил "РГ" руководитель Мирмекийской экспедиции, заведующий сектором северного Причерноморья отдела античного мира Государственного Эрмитажа Александр Бутягин, в нынешнем сезоне во время раскопок на древнем городище Мирмекий археологи обнаружили три древних захоронения, относящиеся к первой волне греческой колонизации полуострова.

- За последние три года на том некрополе это двенадцатое открытое захоронение, - рассказал Александр Бутягин. - Необычность в том, что этот ранний некрополь оказался внутри городских стен, возведенных уже в более поздние столетия. И никто не ожидал, что прямо на территории города окажется такой ранний некрополь. В нынешнем году мы обнаружили три захоронения, в том числе - два детских с сосудами и другими предметами, характерными для того времени. Третье же захоронение размерами 40 на 70 сантиметров удивило: я вообще не знал, что в то время люди высекали такие саркофаги из цельного куска камня, что очень нестандартно для того раннего времени.

На глубине около 180 сантиметров от современной земной поверхности и около 20 от древней археологи нашли каменную крышку, которые ранее на этом некрополе не попадались. Под ней рассчитывали найти захоронение - человеческий скелет. Но в итоге расчистили пустой каменный саркофаг. Изначально исследователи предположили, что в нем мог быть захоронен пепел умершего, но визуальное изучение гробницы сделало эту версию маловероятной.

- Я лично предполагаю, что в это каменном склепе вообще не было ничего, - продолжает Бутягин. - Мы взяли образец земли, просыпавшейся на дно через щели между ящиком и крышкой. Есть белый тлен, но скорее всего это осыпавшиеся с каменной крышки частицы. Осенью мы проверим эту почву на наличие органических материалов: если там был пепел, то любой анализ его покажет. Но я его пока здесь не вижу. Поэтому не исключено, что это уникальное захоронение - кенотаф, то есть ритуальная могила какого-то значимого человека, погибшего на чужбине и захороненного со всеми полагающимися по чину почестями. Это и объясняет небольшие размеры саркофага: ведь в те времена высечь из камня такую гробницу было очень дорогим удовольствием.

Версию ритуального захоронения отчасти подтверждает найденный рядом со склепом небольшой сосудик, в который во время церемонии предположительно заливали масло.

В прошлом году археологи во время раскопок нашли мраморную статую весом около 110 килограммов.

Справка "РГ"

Мирмекий - античное городище на Керченском полуострове, основанное в VI веке до н.э. ионийскими греками и сначала представшее собой скопление небольших землянок. Со временем акрополь был укреплен оборонительной стеной и тесно застроен наземными домами. К этому моменту его площадь выросла до шести-семи гектаров. С 1999 года здесь работает Мирмекийская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа. Благодаря ей были уточнены основные этапы истории памятника, выявлена уникальность развития Мирмекия в составе Боспорского царства, а также найдено большое количество археологического материала. Особенно ценными оказались открытия клада из 723 бронзовых монет Пантикапея (2002), уникального клада из 99 электровых монет Кизика (2003), а также находка фрагмента крупной камеи II века н. э.