В министерстве транспорта Германии разработали поправки к Правилам дорожного движения, которые могут разрешить легковым автомобилям двигаться по выделенным полосам, предназначенным сегодня для автобусов, а также для карет скорой помощи.

Как пояснил министр Андреас Шойер, речь идет лишь о тех автомобилях, которые перевозят не менее трех пассажиров. Выделенные полосы могут также открыть для мотоциклов с прицепами и электросамокатов - они были легализованы на немецких дорогах всего два месяца назад, но за это время успели внести в движение заметную сумятицу. Пока скутерам с мотором разрешено перемещаться по велодорожкам, а если их нет, то по проезжей части, но не по тротуару. Запрет часто нарушается, что уже привело к инцидентам с пешеходами. Если законопроект получит поддержку внутри правительства, а затем у депутатов, то правила вступят в силу до конца года. Однако у них есть немало противников. "Выделенки нужны для того, чтобы сделать автобусы более пунктутальными и доступными. Возможно, стоит подумать и о полосах для машин с большим числом пассажиров, но только не за счет общественного транспорта", - уверен глава Ассоциации немецких транспортных компаний Оливер Вольф. Непонятно, как полицейские смогут контролировать "укомплектованность" легковушек и сумеют ли те избежать путаницы с "автобусными" светофорами. Водители немецких автобусов и так жалуются на таксистов и велосипедистов, заезжающих на их полосы.

Мнение

Выделенные полосы действуют для общественного транспорта и такси. В свое время включение такси в разрешенные списки уже было серьезной победой. Цель таких полос - сделать использование общественного транспорта и такси удобным для граждан.

Но, как пояснил адвокат Вячеслав Голенев, некоторые выделенные полосы действуют в особом режиме только по рабочим дням, в выходные они открыты для всех. При этом автомобилисты должны быть внимательны: право выходного дня действует не на всех выделенных полосах. Поэтому надо следить за знаками, там должен быть специальный указатель. Также время от времени звучат идеи расширить число ситуаций, когда и обычным автомобилистам можно выезжать на выделенные полосы. Например, если у легковой машины полный салон, полагают такие эксперты, то за рулем уже не эгоист, фактически такой транспорт ничем не хуже такси, которое зачастую везет только одного пассажира. Идею поддерживают далеко не все, есть масса сомнений. Например, не возникнут ли затруднения для общественного транспорта и как осуществлять контроль.

Подготовил Петр Орлов

Комментарий

Андрей Мухортиков, начальник Управления стратегической оптимизации дорожного движения ЦОДД Москвы:

Сейчас такие изменения в Москве не рассматриваются. Выделенные полосы в столице, мягко говоря, не пустуют. Общественного транспорта на них хватает. Как правило, от 30 до 60 единиц транспорта проходят по одной выделенке в час, а в отдельные дни и до 100 единиц. Кроме того, на эти полосы разрешен доступ автомобилям такси, которых с каждым годом становится все больше. Поэтому загрузка достаточно серьезная. Если разрешить туда доступ машинам, перевозящим трех и более пассажиров, то выделенные полосы перестанут выполнять свою главную функцию - предоставлять преимущество общественному транспорту.

Подготовил Иван Пышечкин