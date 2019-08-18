В Одессе задержан владелец отеля, где при пожаре погибли девять человек

Следователи Главного управления Национальной полиции Украины задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Отель "Токио Стар" в Одессе дважды горел 17 августа. В результате девять человек погибли, 10 пострадали. Среди пострадавших - гражданин Литвы и гражданин Сьерра-Леоне.

Как выяснилось, госслужба по ЧС Одесской области планировала проверить пожарную безопасность отеля еще в июле, однако по причине смены формы собственности инспекторов не пустили на объект.

В настоящее время идет расследование трагедии. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неисправность в электрических щитах.