Видео: Nissan пробил ограждение и вылетел с надземного паркинга

В обычной-то жизни спешка нужна разве при ловле блох, а в жизни водителя, если это, конечно, не шофер "скорой помощи" или пожарного расчета, торопливость просто опасна. Быстрота принятия решения и сноровка - одно дело, а сумбур, суета и паника - совсем другое.

Разве что утренней спешкой и нежеланием опоздать на работу можно объяснить то, что произошло на этом видео. Водитель серебристого Nissan Livina, видимо, опаздывавший в офис, планировал лихо въехать в паркинг и остановиться ровнехонько в полуметре от бетонного ограждения.

Но забыл нажать на тормоз. Поэтому пробил ограждение и кувыркнулся вниз - хорошо, если с небольшой высоты.

Часы на видео показывали 08:58, то есть, в офис к 09:00 он, скорее всего, не успел.