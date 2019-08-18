Выбираем подержанные премиальные кроссоверы по цене Lada Vesta Cross

Вряд ли среди автовладельцев отечественных автомобилей или бюджетных иномарок найдется много тех, кто бы отказался пересесть за руль кроссовера от Mercedes, BMW или любой другой премиальной марки. Из этого, конечно, не нужно делать идею фикс, но сегодня реальность не так далека как кажется. В силу рыночной специфики премиальных брендов, они хорошо теряют в цене, а значит за вменяемую сумму можно подобрать очень неплохие варианты. Смотрим, что предлагают на "вторичке" по цене дорогих комплектаций новой Lada Vesta.

Как обычно, рассматривать древние X5 первого поколения и Grand Cherokee с замазанными шпатлевкой дырами калибра 5.45 и подделанными документами за полмиллиона рублей мы не будем. Наша задача за те же деньги найти максимально свежий экземпляр с минимальным пробегом, с проверенной технической и юридической историей, а также желательно из одних заботливых рук. Именно такая машина после покупки как минимум год-два не должна доставлять новому хозяину особых забот, а при должном уходе будет исправно служить и дальше.

В ценовом позиционировании мы выбрали топ-комплектацию отечественной Lada Vesta - универсал повышенной проходимости Cross, стоимость которого в новом состоянии вертится вокруг отметки 850 000 рублей. За те же деньги можно купить и любого импортного кросс-конкурента - Rio X-Line, Sandero Stepway или даже Duster.

Ну а можно повернуться в сторону отдела Trade-in и за ту же сумму обнаружить немало сверкающих глянцем и хромом красавцев с пафосным логотипом на капоте, двухсотсильными моторами и всеми возможными наворотами. А не разорят ли они в обслуживании? Смотрим.

MINI Countryman

Фото: Пресс-служба Mini.

Год выпуска: 2011-2012

Двигатели: бензиновые 1.6 и 1.6 Turbo, дизельный 2.0

Разброс цен: от 600 000 рублей

Перефразируя киношный язык, кроссовер от создателей BMW. Самый яркий и нетривиальный представитель нашего обзора, собственно, в силу этих же факторов довольно быстро теряет в цене, а потому предлагается за самые интересные деньги.

Еще одним фактором привлекательных цен является наличие простых базовых версий с передним приводом и атмосферным мотором 1.6. В целом это насквозь дизайнерская машина, любимая у прекрасной половины человечества, с качественным интерьером и отточенными ездовыми повадками. На внедорожные способности рассчитывать не стоит.

На российском рынке в подавляющем большинстве случаев встречается с турбированным бензиновым двигателем 1.6, а также с его атмосферным вариантом и в редких случаях с 2.0-литровым дизелем.

Двигатель 1.6 серии Prince хорошо известен как по Mini и BMW, так и по Peugeot. В целом цепной мотор достаточно надежен, однако первые его варианты имели ряд проблем. Главных из них три: быстро растягивающаяся цепь, которую придется менять почти как ремень, повышенный расход масла и выход из строя турбонаддува, как правило из-за того же масляного голодания. Проблемы с расходом масла решаются заменой клапанной крышки, а также до кучи маслосъемных колпачков.

Встречаются поломки ТНВД. Новый насос стоит дорого, но его можно отремонтировать. Болячкой является и термостат, который в свое время менялся по гарантии.

Что касается трансмиссий, то с коробками передач особых вопросов нет. Шестиступенчатый автомат, хотя считается необслуживаемым, требует замены масла не реже 60 000 км. А вот муфту и редуктор нужно беречь от влаги, иначе система внутри начинает ржаветь и подклинивать, что грозит серьезным ремонтом.

BMW X1

Фото: Пресс-служба BMW.

Год выпуска: 2010-2014

Двигатели: бензиновый 2.0, дизельный 2.0

Разброс цен: от 625 000 рублей

В свое время самый маленький кроссовер от BMW пользовался хорошим спросом ввиду относительной доступности. По сути, конструктивно X1 первого поколения является приподнятым универсалом третьей серии.

В технической части и ездовых настройках кроссовер - настоящий BMW, но экономия задела интерьер, который удобен, но не по премиальному дешев. Также от базовых версий не стоит ждать выдающейся динамики, ну и с внедорожными талантами у X1 также не очень. Все это отразилась и на цене, которая сегодня крайне привлекательна на вторичном рынке.

В России первый BMW X1 наиболее популярен в двух базовых версиях - с 2.0-литровым 150-сильным бензиновым мотором N46 и задним приводом, а также в форсированной 177-сильной полноприводной турбоверсии N20.

Без проблем можно найти и чуть более дорогой, зато отличный 2.0-литровый дизель N47 в разной степени форсировки. В редких случаях встречаются даже топ-версии с 3.0-литровым бензиновым мотором N52 и N55.

Базовый бензиновый атмосферный мотор, увы, оказался далек от немецкой надежности. Сложный конструктивно и теплонагруженный он доставлял немало хлопот своим хозяевам. Двигатель очень критичен к качеству и состоянию масла, которое любит потреблять в повышенных количествах. Любые сложности со смазкой тут же приводят к проблемам, начиная от клапанной системы и заканчивая насосами и датчиками. Недолго (около 100 тыс. км) служит механизм ГРМ.

Турбированный двигатель, хотя и модернизирован, имеет схожие проблемы (система смазки и ГРМ), которые усугубляются повышенными нагрузками. Затягивание ремонта может привести к печальным последствиям, таким как проворот вкладышей и обрыв шатунов.

Заметно надежнее оказался дизель, который отличается отличными характеристиками. Правда и этот агрегат проблем не лишен. Главный источник беспокойства - цепные приводы ГРМ, отдельно масляного и топливного насоса высокого давления. Ресурс цепей около 100 тыс.км, после чего требуется съем двигателя, чтобы их заменить. Ненадежным оказалось крепление заслонок коллектора, которые при слете попадают в цилиндры и разбивают камеру сгорания. Около 150-170 тыс. км служит турбонаддув, а к 120 тыс. км скорее всего потребуют замены пьезофорсунки, которые начинают заливать топливо, что может привести к гидроудару.

Что касается шестиступенчатых автоматов, то на BMW X1 их параллельно устанавливалось два - американский GM и немецкий ZF. Как ни странно, заокеанская коробка оказалась надежнее родной немецкой, у которой головной болью является гидроблок. Беда в том, что трансмиссии устанавливались, что называется, "рандомно" и определить где какая можно только по VIN-номеру.

Узлы полноприводной трансмиссии критично относятся к малейшему падению уровня смазки, после чего начинается усиленный износ подшипников. Признаками износа становятся гул и в запущенный случаях вой редукторов или раздаточной коробки.

Volvo XC60

Фото: Пресс-служба Volvo.

Год выпуска: 2010-2013

Двигатели: бензиновый 2.0 Turbo, дизельный 2.0 и 2.4

Разброс цен: от 750 000 рублей

Очень популярный кроссовер, который сочетал в себе приятный дизайн как внешности, так и интерьера, комфортные ездовые повадки, богатство выбора комплектаций и версий, а также разумные цены в силу куда меньшего налета пафоса, чем у немецких конкурентов.

На российском рынке встречается пополам как с бензиновым 2.0-литровым турбодвигателем, так и дизельными моторами 2.0 и 2.4 в разных вариантах форсировки.

Бензиновый двигатель "Вольво" любит заботу - качественный бензин, своевременную замену хорошего масла, минимальные нагрузки с плавным ритмом движения. Если прошлый владелец отличался темпераментом, то первым не выдержит механизм ГРМ, замена которого влетит в копеечку. Ну а ударную эксплуатацию может не пережить турбина. Если мотор начал работать нестабильно, прежде всего стоит почистить его элементы нагара или заменить недешевый топливный насос, находящийся в баке.

Дизельные двигатели Volvo можно признать надежными, если не считать типичные рекомендации по эксплуатации, такие как заправка качественной соляркой и общее внимание к топливной системе, состояние сажевого фильтра, регулярная и частая замена хорошего масла. Однако одна беда у дизельных моторов XC60 есть - турбонаддув, у которого встречаются проблемы с электроприводом. Позже этот механизм заменили механическими нагнетателями.

На Volvo XC60 устанавливалась россыпь коробок передач, включая 6-ти и 8-ми ступенчатые автоматы, а также робот Geartronic, известный по моделям Ford. Полноценные автоматы, как и бензиновые двигатели, не любят активной езды и бездорожья - слабовата система охлаждения. Робот традиционно славится быстрым износом сцеплений, а позже и маховика, а также сбоями программного обеспечения блока управления.

Полный привод у Volvo XC60 сделан на основе муфты Haldex, такой же, как у кроссоверов концерна VAG. Залог ее беспроблемной работы - минимальные нагрузки и регулярное обслуживание с заменой эксплуатационных жидкостей. Если этого не делать, то в работе появятся сбои работы в виде рывков. Также регулярный штурм бездорожья и бродов приводит к сбоям и повреждениям в электрике полного привода. А вот трансмиссионное "железо" на Volvo ходит долго, вплоть до 200 тыс. км.

Audi Q3

Фото: Пресс-служба Audi.

Год выпуска: 2011-2014

Двигатели: бензиновые 1.4 Turbo и 2.0 Turbo

Разброс цен: от 780 000 рублей

Также один из самых востребованных премиум-кроссоверов на отечественном рынке, особенно среди прекрасной половины человечества. Автомобиль отличается плюшевой внешностью с нарядной цветовой гаммой и не самым просторным салоном, который, однако, все равно очень удобен и качественно сделан. Популярность обусловлена и тем, что Q3 открывал кроссоверную гамму Audi, был, само собой, построен на общих агрегатах VAG и имел простые базовые версии, а соответственно и относительно доступные цены.

На вторичном рынке машина в подавляющем большинстве случаев встречается с бензиновыми турбомоторами TFSI и роботами S-Tronic (они же DSG) - в простых исполнениях 1.4 (150 л.с.) с передним приводом и в более дорогих 2.0 (170 или 211 л.с.) с полным приводом. Также встречается и 2.0-литровый дизель, который в нашу подборку не вписывается по цене - в среднем цены на него стартуют от миллиона рублей.

Само собой, на Audi перекочевали абсолютно все проблемы турбомоторов Volkswagen и его роботизированных коробок, поскольку Q3 представляет собой по сути Tiguan, накрытый более стильным кузовом.У обоих моторов в силу постоянных доработок была масса модификаций, так что проблемы порой заметно отличались от версии к версии - нужно точно знать, какая модификация какого года находится перед вами.

Как ни странно, базовый двигатель более надежен, хотя подвержен большим нагрузкам в силу не самой большой мощности. Двигатель склонен к повышенному расходу масла и преждевременному износу турбины, возраст сказывается на всевозможных датчиках, которые дают сбои по электрике. В зоне риска система охлаждения.

Двигатель 2.0TSI (TFSI) - головная боль концерна Volkswagen, именно поэтому в объявлениях о продаже этих моторов больше всего. Из-за конструктивных просчетов силовой агрегат отличался усугубляющимся с возрастом масложором, который лечился только заменой поршневой группы, слабым механизмом цепи ГРМ, которая не всегда дотягивала и до 100 тыс. км, обломом поршней и массой куда более мелких неисправностей. Такая версия долго живет только в очень заботливых и нежных руках, не жалевших денег на ее обслуживание. Ситуация разрешилась только с выходом рестайлинговой версии Q3 в 2015 году, когда весь двигатель существенно доработали.

На этом фоне надежность дизеля 2.0TDI - образцово-показательная, хотя мотор также не лишен недостатков.

Роботов DSG на Audi Q3 ставилось два - DQ250 на более слабые версии и DQ500 на более мощные. Известные по всем моделям концерна Volkswagen вопросы обычно возникают к первой, особенно на автомобилях ранних лет выпуска или с большими пробегами. На сегодняшний день с появлением оригинальных ремкомплектов особых сложностей с ремонтом DSG нет.

Полный привод построен на базе все той же популярной и достаточно выносливой муфты Haldex, так что минимальные нагрузки и регулярная профилактика позволят трансмиссии жить долго.

Вывод

Фото: Пресс-служба Audi.

Если вам очень хочется кроссовер с премиальным логотипом на капоте, но денег на него минимум, отчаиваться не стоит. Достойные внимания варианты на вторичном рынке есть. Самое главное - не только правильно выбрать марку и модель, но и конкретную модификацию, так как одна и та же машина, но с разными моторами и коробками может кардинально отличаться по надежности.

Ну и не стоит за бывать, что за пафос эмблемы придется расплачиваться стоимостью обслуживания. Даже на неофициальных сервисах суммы ремонта резко отличаются от массовых машин, а у многих дорогущих деталей просто нет неоригинальных заменителей. Даже регламентные работы порой стоят немалых денег. Так, замена системы цепей ГРМ на Audi Q3 2.0TFSI (а цепей в моторе целых три, кстати, как и у BMW) обойдется на неофициальном сервисе от 35 до 50 тысяч рублей, а у дилера та же работа будет только начинаться от 60 000 рублей…