Ждать ли скидок на падающем российском авторынке

На российском авторынке грядет очередной кризис. Дилеры рассказали, стоит ли покупателям рассчитывать на скидки в условиях падения спроса.

Господдержка не помогает

Российский автомобильный рынок вновь переживает тяжелые времена. После почти двух лет непрерывного роста, в 2019-м продажи новых машин ушли "в минус". Так, за семь месяцев этого года россияне купили 968,7 тыс. автомобилей - на 2,4% меньше, чем годом ранее, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. При этом, в отличие от прошлых кризисов на авторынке, вернуть покупателей в автосалоны не помогают даже госпрограммы стимулирования спроса, которые были возобновлены еще в начале весны.

Дело в том, что воспользоваться ими могут далеко не все желающие - 10%-ная скидка при покупке новой машины в кредит положена только многодетным семьям и начинающим водителям. К тому же выбор автомобилей, которые доступны по льготным кредитам, в этом году значительно сократился.

Несмотря на продолжающийся рост цен, вызванный в том числе повышением НДС в начале года, ценовой порог для участвующих в госпрограммах машин был снижен с прошлогодних 1,45 миллиона до 1 млн рублей. Кроме того, они должны оснащаться системой "ЭРА-Глонасс" и двигателем российского производства. В результате за бортом господдержки оказались более десяти моделей, причем это не только кроссоверы и бизнес-седаны, но и такие массовые иномарки, как Kia Cerato и Skoda Octavia. Эффективность госпрограмм заметно снизилась: сегодня они обеспечивают менее 20% рынка против 40% годом ранее.

Как отмечает автомобильный консультант-аналитик Иван Кондратенко, уровень роста цен на автомобили, по-видимому, достиг критической точки, когда уже даже отложенный спрос и господдержка не помогают рынку позитивно развиваться. Только рост благосостояния потенциальных покупателей и выгодные финансовые условия программ кредитования способны повернуть этот тренд в позитивную сторону.

"У людей просто нет денег, чтобы платить за автомобили, которые выросли в цене с 2014 года более, чем на 50%. В этой ситуации рынок без господдержки расти не может. Хотя такие меры и запущены, но по объемам финансирования существенно уступают программам предыдущих лет", - рассуждает начальник экспертно-аналитического управления ГК "Автомир" Артем Зябин.

Растут вопреки рынку

Показательно, что падение авторынка обеспечивает главным образом массовый сегмент, который с начала года сократился как раз на 2 с лишним процента до 845 тыс. машин. Это, кстати, составляет более 90% всех продаж. В то же время реализация премиальных иномарок за тот же период выросла более чем на 3%, достигнув отметки в 85,5 тыс. единиц. Растет спрос и на машины из Поднебесной - в январе-июле россияне приобрели 19,3 тыс. "китаеомобилей", что на 1,5% больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, положительную динамику показывают те сегменты рынка, на которые господдержка и не распространяется.

По словам директора филиала "Авилон. Ауди" Рената Тюктеева, массовый сегмент по-прежнему остается в зоне риска, поскольку он всегда был особо чувствительным к росту цен. В свою очередь, спрос на автомобили премиум-класса подпитывается агрессивной ценовой политикой производителей, обладающих более емкими финансовыми возможностями для частичного захвата массового рынка.

В частности, стабильными будут позиции немецких и английских премиум-марок за счет оптимальных цен, новинок и обновления объемообразующих моделей. Китайские же бренды растут по причине оптимального соотношения цена-качество: цена остается на низком уровне, а качеством китайский автопром плотно занимается.

"Лучшая динамика премиального сегмента объясняется в том числе тем, что средний срок владения автомобилем здесь короче, чем на масс-маркете. Что касается китайских брендов, то на фоне роста продаж у одних марок из Поднебесной другие стагнируют и уходят с рынка. В целом китайские бренды уже заняли определенную рыночную нишу, но не способны пока кардинально влиять на ситуацию на рынке", - констатирует директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников.

"Падать" уже некуда

Действительно, по оценкам большинства участников рынка, продажи новых автомобилей продолжат падать и дальше, причем переломить этот тренд не смогут ни сезонность спроса, ни действующие программы господдержки.

Так, консолидированный прогноз участников АЕБ предусматривает дальнейшее снижение авторынка до конца года. Между тем в "Авилоне" ожидают, что с сентября спрос на автомобили должен начать медленно расти в пределах 3-5%.

В свою очередь, Артем Зябин из ГК "Автомир" отмечает, что во второй половине года падение рынка, напротив, может только усилиться, поскольку против роста будет играть эффект высокой базы - во второй половине 2018-го продажи автомобилей существенно выросли на ожиданиях повышения ставки НДС и опасениях роста курса доллара из-за санкций.

"Не думаю, что рост продаж автомобилей до конца года восстановится. Скорее всего, мы увидим снижение рынка в пределах 7% - на уровне 1,7 млн автомобилей. Изменить текущую динамику могли бы помочь меры господдержки, но не в том урезанном виде, в котором они запускаются сейчас", - говорит директор по маркетингу "Объединенной Автомобильной Корпорации - РРТ" Сергей Новосельский.

Между тем, несмотря на падение спроса, автопроизводители продолжают повышать цены на свои модели, объясняя это увеличением издержек на фоне общего роста инфляции. По мнению участников отрасли, умеренное подорожание автомобилей сохранится и в дальнейшем, учитывая, что курс рубля будет оставаться относительно стабильным. В этих условиях скидок от дилеров ждать не приходится, если только речь не идет о дисконтах по фирменным программам автокредитования или трейд-ин.

"Дилерам "падать" уже некуда. Никто давно ничего не зарабатывает на продаже самого автомобиля, вся прибыль идет на трейд-ин и кредитно-страховых продуктах. Поэтому увеличение скидок, если оно и будет происходить, то только от производителей, но и их запас прочности не бесконечен. Все ждут поддержки от государства, но изменения нужны не на уровне автобизнеса, а на уровне экономической ситуации в стране в целом", - резюмирует Сергей Новосельский.