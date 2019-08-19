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19.08.2019 23:15
Рубрика: Спорт

Голландцы полетели

Для выхода в групповой этап Лиги чемпионов "Аяксу" осталось обыграть АПОЭЛ из Кипра
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(7941)
Во вторник тремя матчами стартует раунд плей-офф Лиги чемпионов. Это последний отборочный этап, победители которого получат места в основной сетке самого престижного еврокубка.
Игроки "Аякса" (справа) с трудом прошли в квалификации греческий ПАОК. А теперь отправляются на Кипр. Фото: EPA Игроки "Аякса" (справа) с трудом прошли в квалификации греческий ПАОК. А теперь отправляются на Кипр. Фото: EPA
Игроки "Аякса" (справа) с трудом прошли в квалификации греческий ПАОК. А теперь отправляются на Кипр. Фото: EPA

Всего остается 12 претендентов на солидный кусок лигочемпионского пирога - только попадание в групповой этап, напомним, приносит клубу порядка 20 миллионов евро. Среди соискателей и российский "Краснодар", которому предстоит битва с греческим "Олимпиакосом". Она назначена на среду, как и матчи в Загребе и Берне, где "Динамо" примет "Русенборг", а "Янг Бойз" - "Црвену Звезду". Ну а пока внимание болельщиков сконцентрировано на столице Кипра. В Никосию пожаловал полуфиналист прошлого розыгрыша амстердамский "Аякс".

Голландский гранд год назад тоже начинал с ранних стадий отбора, а в итоге чуть не попал в финал - гол на последней минуте ответного полуфинала от "Тоттенхэма" до сих пор снится болельщикам "красно-белых" в самых страшных кошмарах. Но в любом случае "Аякс" смог вновь заявить о себе как об одном из величайших клубов Европы - в последнее время об этом уже стали забывать. Так что сейчас на амстердамцев смотрят совсем по-другому, да и поклонников у голландского клуба явно прибавилось.

Об уровне конкуренции за место в составе "Аякса" говорит хотя бы то, что недавний лидер "Спартака" Квинси Промес сидит в Амстердаме в глухом запасе

"Аякс", разумеется, не избежал распродажи лидеров после столь впечатляющего сезона. Но многих удалось сохранить, так что слабее команда вроде бы не стала. А об уровне конкуренции за место в основе говорит хотя бы то, что недавний лидер "Спартака" Квинси Промес, летом перешедший в "Аякс" из испанской "Севильи", сидит в глухом запасе и не выходит даже на замену. Тем не менее квалификация пока дается команде Эрика тен Хага тяжело. В прошлом раунде голландцам достался греческий ПАОК. Игра в Салониках на клокочущем стадионе "Тумба" закончилась 2:2. Ответный поединок на "Амстердам Арене" тоже был веселый - гости открыли счет, затем "Аякс" не реализовал пенальти. Но в конце концов все-таки выиграл 3:2 и прошел дальше.

Следующий соперник у голландцев - кипрский АПОЭЛ, который в прошлом раунде не без приключений прошел "Карабах" из Азербайджана (1:2 дома и 2:0 в гостях). Он похож на ПАОК как минимум темпераментом своих болельщиков. При этом у киприотов куда больше еврокубкового опыта, чем у коллег из Салоников. АПОЭЛ четырежды играл в групповом этапе Лиги чемпионов, а в сезоне 2011/12 добирался даже до 1/8 финала, где уступил мадридскому "Реалу". До поражения от "Карабаха" киприоты выиграли на своем стадионе пять матчей подряд. Выводы из той локальной неудачи наверняка в команде сделаны, так что "Аяксу" придется очень постараться, чтобы вернуться в Амстердам с хорошим настроением.

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Параллельно любопытная встреча пройдет в австрийском Линце. Здесь команда ЛАСК, за которую выступает хорошо знакомый спартаковским болельщикам Эммануэль Погатец, принимает "Брюгге" из одноименного бельгийского города. Если "Брюгге" на европейской арене известен давно, а в последние годы команда стабильно попадает в групповой этап как минимум Лиги Европы, то о существовании ЛАСКа люди за пределами Австрии, возможно, даже не догадывались. Весь международный опыт команды из Линца до сих пор ограничивался двумя поражениями от польского "Гурника" в предварительном раунде Кубка европейских чемпионов 1965/66.

Сейчас ЛАСК переписывает историю - на прошлом этапе он выбил вполне сопоставимый с "Брюгге" по уровню швейцарский "Базель". Списать это на банальное везение не получится хотя бы потому, что "Базель" проиграл оба матча - 1:2 и 1:3. "Брюгге" на фоне дерзких австрийцев, естественно, все равно будет считаться фаворитом. Но, возможно, сенсации от ЛАСКа еще не закончены.

Наконец, в третьей паре вечера собраны команды из восточной Европы - румынский ЧФР и пражская "Спарта". Клуб из Клужа пошумел на стыке нулевых, когда трижды играл в групповом раунде Лиги чемпионов. Но затем наступил спад - на внутренней арене ЧФР утратил титул аж на шесть лет. Возвращение состоялось в прошлом сезоне и получилось оно обескураживающим. Румынский клуб вылетел из чемпионской Лиги после встречи со шведским "Мальме", а затем умудрился дважды проиграть "Дюделанжу" из Люксембурга и остался даже без Лиги Европы.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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На этот раз команда из Клужа, которую возглавляет экс-наставник московского "Динамо" Дан Петреску, начала с самых низов квалификации и выступает куда лучше. ЧФР уже прошел "Астану", даже проиграв казахстанскому клубу на выезде. Далее был бит "Маккаби" из Тель-Авива, а в прошлом раунде чемпион Румынии в эпической битве одолел "Селтик" (1:1 дома и 4:3 в гостях).

Что представляет собой сейчас "Спарта", сказать сложно. Матч против ЧФР станет для пражан дебютом в этом еврокубковом сезоне - предыдущие раунды отбора команда пропускала. На внутренней арене пражане недавно вернули былое величие, оформив первый со времен раздела Чехословакии золотой дубль. Прошлый сезон вообще для "Славии" получился знаковым - были успехи и в Лиге Европы, где команда вышла из группы вместе с питерским "Зенитом", затем одолела в плей-офф "Генк" и "Севилью" и пала только в неравном бою с будущим обладателем титула "Челси". А вот в основной сетке Лиги чемпионов единственный опыт "Славии" был 12 лет назад.

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