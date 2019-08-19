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19.08.2019 11:04
Рубрика: Экономика

ЦБ отсрочил подключение банков к Системе быстрых платежей

Текст: Евгений Гайва

Системно значимые банки должны подключиться к Системе быстрых платежей до 1 октября 2019 года, на месяц позже ранее обозначенных сроков, следует из сообщения Центробанка. Ранее предполагалось, что подключение должно пройти до 1 сентября.

Фото: Depositphotos.com
В России начала работать система быстрых платежей

"Системно значимые банки должны будут обеспечить возможность для своих клиентов делать переводы через Систему быстрых платежей (СБП) с 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией - с 1 октября 2020 года", - говорится в сообщении ЦБ.

Изменения в правила платежной системы Банка России зарегистрировал Минюст России, уточняют в ЦБ.

Также определен порядок переводов в системе в пользу юридических лиц. Как отметили в Центробанке, возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода станет доступна в СБП уже осенью этого года. Кроме того, с 1 января 2020 года ЦБ предполагает предоставить банкам возможность использовать внутридневной кредит Банка России для работы в СБП в выходные и праздничные дни. Также банки-участники будут обязаны использовать логотип СБП в своих приложениях с той же даты. Это повысит узнаваемость бренда у пользователей и поможет им идентифицировать систему при выполнении перевода в СБП, считают в ЦБ.

По данным Банка России, россияне с момента запуска Системы быстрых платежей совершили 1,7 миллиона операций на общую сумму более 15,7 миллиардов рублей.

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