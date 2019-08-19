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19.08.2019 16:21
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Доставленный с Луны миссией "Аполлон-14" камень признали земным

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA Фото: NASA
Фото: NASA

Ученый-планетолог из Университета Кертина (Австралия) профессор Александр Немчин внимательно изучил в своей лаборатории образец лунного грунта и установил, что этот камень попал на Луну с Земли примерно четыре миллиарда лет назад.

Как сообщает Phys.org, речь идет об образце, доставленном на Землю в 1971 году миссией "Апполон-14". Новое исследование показало, что состав породы похож на гранит.

Фото: iStock
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Он очень редко встречается на Луне, но довольно распространен на нашей планете. Кроме того, 1,8-граммовая порода также содержит кварц. А по объему циркона она заметно отличается от любого другого известного нам лунного камня.

"Этот конкретный образец не похож на остальные 400 килограммов лунных камней, которые мы уже изучили, - говорит Александр Немчин. - С химической точки зрения он мало похож на типичную лунную породу, но очень напоминает некоторые из самых древних камней на Земле".

Команда Александра обнаружила то, о чем никто не догадывался почти полвека: этот камень, вероятно, попал на Луну с нашей планеты примерно четыре миллиарда лет назад.

"Мы находим лунные метеориты на Земле, поэтому неудивительно, что происходит обмен ими, - считает Немчин. - Это, безусловно, происходит, особенно если учесть, что четыре миллиарда лет назад Луна была намного ближе к Земле. Тогда обмен метеоритами мог быть гораздо более интенсивным, чем сейчас".

По мнению ученого, этот конкретный земной камень, вероятно, попал на Луну после того, как астероид ударил по поверхности нашей планеты и буквально выбил породу, запустив ее в космос.

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