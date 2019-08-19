Форвард ЦСКА Чалов сыграет с первых минут в дерби со "Спартаком"

Московский ЦСКА назвал стартовый состав на матч со столичным "Спартаком".

Отметим, что с первых минут сыграет форвард команды Федор Чалов, получивший перелом носа в игре прошлого тура против "Сочи". Полностью состав "армейцев" выглядит следующим образом:

Голкипер - Игорь Акинфеев; защитники - Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Олег Дивеев, Хердур Магнуссон; полузащитники - Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Иван Обляков, Дмитрий Ефремов; форварды - Константин Кучаев и Федор Чалов.

В запас вошли Помазун, Тороп, Нисимура, Бистрович, Бийол, Шарлия, Карпов, Тикнизян, Марадишвили.

Интересно, что голкиперу Владиславу Торопу, впервые попавшему в заявку на матч Премьер-лиги, - 15 лет.

Матч "Спартак" - ЦСКА начнется в 20:00 по московскому времени.